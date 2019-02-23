千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「塔塔加薊」。圖／興大提供 分享 facebook 新台幣千元大鈔上有一株長相奇特的植物，原被稱為「玉山薊」，經中興大學森林學系副教授曾彥學、博士班學生生張之毅的研究團隊歷經5年多的研究，證實它並非「玉山薊」，是為台灣新的特有種「塔塔加薊 」(Cirsium tatakaense Y.H.Tseng＆C.Y.Chang)」，並正式發表在國際期刊《PhytoKeys》。

雪山步道的「玉山薊」。圖／興大提供 分享 facebook 曾彥學說，千元大鈔上的這個薊屬植物，原來普遍被認為是「玉山薊」，實際上它一種尚未被命名的菊科薊屬植物，的確與玉山薊非常相似，也是在塔塔加玉山一帶拍攝的。有一天研究團隊好奇把它和玉山薊原始發表的模式標本比對，發現它與原本說的玉山薊是不一樣的植物。

「塔塔加薊」是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅生長在玉山山脈海拔2000-3000公尺的山區，稀有不常見。要目睹其廬山真面目，一般人較容易到達的地方是玉山國公園塔塔加管理站附近公路兩旁開闊地。它的花期是8月至10月左右，所以每一年的暑假便可在塔塔加一帶看到開紫色花的塔塔加薊。

曾彥學表示，生長在塔塔加一帶的「塔塔加薊」。葉子的裂片明顯較玉山薊細，且開著紫色的頭狀花序，小花與總苞片的數量也明顯較玉山薊多，從外觀形態上可以明顯地與玉山薊區分開來，鈔票上的形態恰恰就是這樣的特徵。

實際上，玉山薊整株都「刺牙牙」植株非常高大，且有誇張的葉子，再仔細看它的葉子裂片缺刻成方框狀；白色的頭狀花序盛開時下垂，花序基部也長滿許多牙籤一樣長長的刺狀總苞片，非常有特色。

「光是外觀形態的區別還不夠。」曾彥學說，研究也從它們花粉的形態，發現塔塔加薊與玉山薊的花粉有著很明顯的區別，如塔塔加薊的花粉明顯比玉山薊大得多，且塔塔加薊花粉表面的刺也明顯大於玉山薊，花粉在植物繁衍中占據了很重要的地位，植物開花就像是在辦喜事一樣。

「開花」在植物界就像新郎、新娘是重要的主角，放在植物中「新娘」就是胚珠、「新郎」就是花粉，因此花粉的形態就是區分物種的一個很重要的特徵。

「玉山薊」與「塔塔加薊」都是只有分布於台灣高山的特有種，雖然因為生育地多是人跡罕至的高山，目前看似沒有滅絕的風險。但是像全球暖化這種氣候變遷有可能導致它們分布改變，所以保育工作仍然是必須的，也唯有好好愛護這些珍貴的植物資源，才能讓這些足以印上新台幣的台灣特有植物能夠永遠生存在台灣這塊土地上，閱讀論文請至PhytoKeys網站。

塔塔加薊（左一）與玉山薊（中）在葉子及花的外觀形態很有大的不同。圖／興大提供 分享 facebook

興大森林系副教授增彥學（左）與博士班學生張之毅（右）證實千元大鈔上的植物照片並非「玉山薊」，是為台灣新的特有種「塔塔加薊 」。圖／興大提供 分享 facebook