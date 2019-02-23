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交通標語接地氣 還推出一系列撩妹金句

2019-02-23 13:29聯合晚報 記者洪安怡／台北報導

安全帶「撩妹」金句。 公路總局高雄市區監理所／提供
安全帶「撩妹」金句。 公路總局高雄市區監理所／提供
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交通標語有提醒用路人注意駕駛安全的功用，但過去許多交通標語過於制式化，像是「十次車禍九次快」等，許多用路人往往直接無視。高雄市監理所日前推出一系列「撩妹」金句，高速公路局近日也針對6大常見的違規項目，推出各2款新的標語，在交通資訊顯示板（CMS）宣導，口號押韻活潑。

高雄市監理所日前推出一系列「撩妹」金句，如用「大丈夫能屈能伸，只有妳我絕不輕易放手」描述安全帶與乘客的關係；「在我頑固的外表下，永遠保留著專屬於妳的位置」點出安全帽特性；就連測速照相機都可以說「與眾不同的你，是我最想留住的風景」，喚醒對安全上路的重視。

高公局交管組主任工程司宋嵩指出，以往標語宣導文字比較保守，大家看了的確比較無感。前陣子地方政府推新標語，高公局也從去年底開始，請各分局針對不同主題發想新的標語。

高公局舉例，像是「疲勞又駕駛．醫院近咫尺」、「度估駛車．回不了家」，凸顯疲勞駕駛的危險；為了推廣民眾要繫安全帶，有「不繫安全帶．小孩沒人帶」的標語；對付酒駕，高公局宣導「酒後開車．死神同行」、「酒駕罰款．最高9萬」，讓民眾有感，押韻又生活化。或是直接顯示「國道未繫安全帶○年○月○人死亡」，以警醒用路人。

宋嵩說，標語要讓人家一看就知道在講什麼，另要配合顯示板3種格式，兩行各8個字、一行12個字、三行各6個字等，設計不同的標語配合。

逢甲大學運管系副教授李克聰認為，交通標語做些修正，的確可以讓大家更有感覺，但對於CMS顯示資訊，最好還是以塞車、車禍等重大訊息為主，交通標語為輔。

他建議當出現重大訊息時，可以閃爍CMS上的燈號，讓用路人注意，若是一般標語，就不要閃爍燈號，讓用路人可以區別訊息。

交通標語接地氣資料來源╱高公局、公路總局 採訪整理╱洪安怡
交通標語接地氣資料來源╱高公局、公路總局 採訪整理╱洪安怡
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