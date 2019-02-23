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翁啟惠團隊最新專利 從蛋製造出效果更佳的流感疫苗

2019-02-23 11:58聯合報 記者何定照╱即時報導

中央研究院基因體研究中心特聘研究員翁啟惠告別官司一身輕，傳出好消息。他與副研究員馬徹帶領的研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株（cross strain）流感病毒感染的單醣流感疫苗，研究顯示防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍，研究成果已於今年二月刊登於《PNAS》並取得多國專利。

馬徹指出，流感病毒會利用其表面蛋白分子的變異來扺抗宿主抗體的追殺，因此每年皆須改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力，因此過去製造流感疫苗都要解決疫苗因病毒的高變異性而無效的狀況。

馬徹說，他與翁啟惠發現，若採用雞蛋製造單醣流感疫苗，可以解決病毒變異的問題。馬徹實驗室運用傳統以雞蛋培養病毒的方法，配上創新的流感病毒單醣化技術，針對流感病毒上的HA蛋白製造出單醣流感疫苗，經他們實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，這個單醣疫苗對異株流感病毒有超過三至四倍的防禦效果。

研究發現，流感病毒上的HA抗原蛋白負責幫病毒抓住宿主細胞，其上布滿各種多醣分子，因此他們先去除H1N1流感病毒表面蛋白上成串的醣分子，只留下一個醣分子以維持結構穩定，之後將此單醣病毒製成流感疫苗。

馬徹說，實驗結果顯示，經施打疫苗的小鼠體內產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒的感染。因為去除病毒表面蛋白的醣分子，如同脫去病毒的偽裝，使其在免疫系統下無所遁形。

為了實現最新解方，馬徹研究團隊打造疫苗製造生產平台，用約受精十天的胚胎雞蛋，在一周內製造出無跨亞型限制的單醣流感疫苗。

馬徹也表示，HA蛋白狀似蘑菇，頭部易生變異，以逃脫宿主的免疫反應。莖部則有醣分子保護，以防被宿主免疫細胞辨識。因此，當單醣流感疫苗在體內產生抗體時，可以有效打擊病毒莖部。研究人員也發現對於已感染病毒的細胞會產生ADCC 作用，患者體內的免疫細胞會清理已被流感病毒侵入的細胞。

中央研究院指出，該技術已由中研院相關單位簽屬技轉合約予跨國藥廠。論文第一作者為基因體中心曾勇傑博士後研究人員，實驗室成員包括翁啟惠、馬徹、研究員林國儀及研究技師詹家琮。論文標題為「An egg-based influenza split virus vaccine with monoglycosylation induces cross-strain protection against influenza virus infections」。

中央研究院特聘研究員翁啟惠與副研究員馬徹帶領的研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株（...
中央研究院特聘研究員翁啟惠與副研究員馬徹帶領的研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株（cross strain）流感病毒感染的單醣流感疫苗，研究顯示防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍。圖／中研院提供
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中央研究院特聘研究員翁啟惠與副研究員馬徹帶領的研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株（...
中央研究院特聘研究員翁啟惠與副研究員馬徹帶領的研究團隊用「雞蛋」製造出可抗異株（cross strain）流感病毒感染的單醣流感疫苗，研究顯示防禦效果較傳統流感疫苗提升三至四倍。圖／中研院提供
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流感病毒流感疫苗雞蛋
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