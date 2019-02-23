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登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

2019-02-23 11:36聯合報 記者雷光涵╱即時報導

有網友以為登機證印的時間，一定是登機時間，結果錯過了飛機。圖／取自臉書社團「爆怨...
有網友以為登機證印的時間，一定是登機時間，結果錯過了飛機。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
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民眾搭飛機時，務必留意登機證印的時間，到底是登機或是起飛時間。有民眾在臉書社團「爆怨公社」說，日前他搭乘平價航空AirAsia從菲律賓宿霧出發，沒有仔細檢查，就認定登機證標示的一定是登機時間，所以慢慢喝咖啡，結果悲劇發生，飛機飛走了，她只好重買一張機票。

網友說，她個人經驗是登機證會印開始登機的時間，就算印起飛時間，地勤人員也會把登機時間寫在上面，畫個大圈，提醒乘客要在這個時間抵達登機門。她怪自己眼殘不仔細看，沒有檢查所謂的TIME（時間）指的是起飛或登機時刻，還覺得表定11點05分要起飛的飛機，怎麼11點05分登機，是不是飛機延誤。

她說，因為機場很小，她在外面喝星巴克，聽不到最後廣播，因為喝到剩20分鐘才走進去，艙門關了廣播也已停止。11點才到登機口，地勤說飛機已經飛。再仔細看登機證下方印有「起飛前20分鐘關艙門」的英文字，他才知道這個TIME指的是起飛時間，無奈多花2000多元重買機票，到更遠的機場。

有網友留言回復，有滿多間航空公司只寫起飛時間，大多是兩個都有寫，且登機時間字體比較大。如果沒註明boarding（登機）的都是departure（起飛），不要用自己的習慣判斷比較保險。版主說因為大部分地勤都會手寫登機時間，所以他太習慣看到時間就覺得是登機時間，這家完全沒寫也沒講 。

至於登機證一般印的是登機或起飛時間，網友也分成兩派。結論是最好緊盯螢幕或仔細聽廣播，寧可早一點也不要太晚到登機口。

登機證地勤
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