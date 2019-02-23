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隆乳有淋巴癌的風險？民團、立委批衛福部怠職未告知

2019-02-23 11:28聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣女人連線與立委林淑芬召開記者會指出，美國食品及藥物管理局（FDA）過去指出乳...
台灣女人連線與立委林淑芬召開記者會指出，美國食品及藥物管理局（FDA）過去指出乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關，但衛福部無積極風險管理作為。記者羅真／攝影
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隆乳有淋巴癌的風險？台灣女人連線與立委林淑芬召開記者會指出，美國食品及藥物管理局（FDA）指乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關，截至去年九月發現457名隆乳女性確診罹患BIA-ALCL，英國出現45名病例，澳洲截至去年九月出現72名病例，加拿大則在今年一月間就出現22名病例。

台灣女人連線與林淑芬痛批衛福部無積極風險管理作為，並未在隆乳手術同意書中告知民眾有這些風險，後市場監測也不足。台灣去年共有393人確診BIA-ALCL，衛福部卻未掌握當中有多少人作過隆乳手術，無法初步瞭解其中相關性。

對此，衛福部醫事司簡任技正劉越萍回應，衛福部會將風險訊息加入乳房整形手術同意書中，預計三月中公告。衛福部食藥署副組長王淑芬回應，將進一步分析台灣罹患BIA-ALCL的病人當中有多少人曾經隆乳。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，相對於其他類型的乳房植入物，絨毛型矽膠乳房植入物因為有美型、附著力佳等優點，受國內外隆乳女性歡迎。然而，美國食品及藥物管理局在2011年指出，乳房植入物可能與間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）有關。美國截至去年九月有457名隆乳女性確診罹患BIA-ALCL，有334筆資料有記錄隆乳手術植入物的表面質地。在334筆資料當中，高達310筆、約九成為絨毛型乳房植入物。

林淑芬說，國家核准乳房植入物進到國內，並植入民眾體內，國家就應對風險管理負起責任。美國、澳洲、加拿大等國長期蒐集病例與相關研究，英國正擬定強制性的醫療植入物登記計畫，法國自2016年起要求絨毛型植入物製造廠提出生物相容性測試，去年底更進一步禁售市面一產品。反觀台灣主管機關並無積極作為，讓女性陷於健康風險之中。

食藥署出席代表說，乳房植入物產品進到台灣市場前，食藥署都有嚴謹審查把關。林淑芬問，「廠商有告訴你世界各國有多少BIA-ALCL用過他們的產品嗎？」食藥署尷尬回，「廠商只有提供矽膠破裂率」。

隆乳衛福部整形手術
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