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全聯工讀生好心幫結帳 竟遭奧客用整串衛生紙砸臉

2019-02-23 11:34聯合新聞網 綜合報導

全聯福利中心。圖/全聯福利中心提供
全聯福利中心。圖/全聯福利中心提供
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奧客無所不在！連鎖賣場「全聯福利中心」一名工讀生僅是好心請客人至其他櫃台結帳，以節省排隊時間，卻遭對方以整串衛生紙砸臉，甚至對他破口大罵，事後就逃離現場，讓他覺得嚴重受辱，直說「不是領薪水來給他打的」。對此，全聯公關人員表示，若同仁有需要，公司的法務人員都會給予最大協助。

根據《蘋果日報》報導，一名在全聯福利中心高雄右昌門市打工的林姓工讀生，16日晚間在櫃台結帳時，發現另一正在結帳的櫃檯還有一名中年男子拿著兩串衛生紙等待結帳。他好心告知該名排隊男子，可到他所在的櫃檯結帳就不需等待，豈料該名男子竟不滿怒嗆「櫃檯明明有人」，並不斷對他破口大罵，最後甚至以手上的衛生紙往他的臉上砸。

林姓工讀生表示，該名男子是常客，且每次態度都不佳，過去還曾會丟錢結帳。他表示雖然自己沒有受傷，但還是希望該名男子向他道歉，若他不肯認錯，後續將不排除進行提告。

林姓工讀生指出，因為該名男子罵完、砸完就立刻離去，無法確認其身份，加上店內監視器無法錄音，也讓他感嘆「雖然是最基層的工讀生，但也不是請來給你打的」。

對此，全聯公關人員表示，公司希望顧客能理性對待所有員工，也會對員工進行在教育，期望彼此可以互相尊重與理性溝通。雖然林姓工讀生並未受傷，也將再進一步瞭解同仁想法，若有提告需求，公司的法務人員將給予最大協助。

衛生紙打工奧客全聯
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