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美食拼盤／加拿大食尚月 大啖產地直送龍蝦、牛肉

2019-02-23 13:30聯合晚報 文／葉卉軒

高人氣自助美食餐廳-香格里拉台北遠東飯店的「遠東Café」，將自3月1至3月31日推出「加拿大食尚月」活動，不僅有加拿大牛排與龍蝦料理吃到飽，讓美食愛好者用味蕾來場加拿大的楓情食旅，用餐還有機會獲得加拿大雙人來回機票與溫哥華香格里拉住宿三晚。

遠東Café主廚蔡漢霆。 圖／業者提供
遠東Café主廚蔡漢霆。 圖／業者提供
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此次「加拿大食尚月」活動由遠東Café主廚蔡漢霆領軍，他深知國人對龍蝦的熱愛，特別選用來自加拿大純淨海域直送的龍蝦，巧思變化出多樣美味龍蝦料理，例如：龍蝦海鮮濃湯、龍鮮海鮮義大利麵、龍蝦海鮮煎餅、龍蝦海鮮兩面黃、起司焗龍蝦、炙烤龍蝦佐檸檬奶油醬、蒜香鼓油蒸龍蝦、龍蝦咖哩螃蟹、龍蝦燉菜、龍蝦海鮮酥皮派、龍蝦海鮮粥…等輪番上陣。

平日午、晚餐提供四種龍蝦吃法，而周末假日午、晚餐現場烹調則多達六種風味選擇，而愛吃龍蝦的饕客鐵粉們，可現場加購499元即可大啖活龍蝦一隻。

遠東Cafe自助餐廳3月推出加拿大牛排吃到飽及龍蝦料理。 圖／業者提供
遠東Cafe自助餐廳3月推出加拿大牛排吃到飽及龍蝦料理。 圖／業者提供
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擁有豐富水資源與自然生態環境的加拿大，除了龍蝦肥美鮮甜外，以其優質穀物飼育的牛肉同樣也是聞名全世界。蔡漢霆此次也特別選用口感與風味獨特的加拿大頂級牛肉，以多元烹調料理手法，兼具經典與創新風味，挑逗饕客的味蕾。

推薦必吃佳餚包含：加拿大爐烤肋眼牛排、牛肉漢堡、牛肉蔬菜燉湯、蔥爆牛肉、爆炒牛肉煎餅…等中西多樣風味料理。主廚團隊們更在開放式廚房現場烹調展演廚藝，讓饕客們吃得過癮，看得也過癮。

此外，在「加拿大食尚月」活動期間，遠東Café還有多樣加國農水產例如鮭魚、藍莓、亞麻籽、楓糖等入饌。像是主廚就精選加拿大聞名世界的鮭魚，以覆盆子果泥、果醋、芥末和橄欖油製成的醬汁，清新果香微酸帶點芥末辛香，增添鮭魚豐美滋味，「炙烤鮭魚佐覆盆子芥末油醋」也是一道不容錯過的海鮮美食。

飽餐一頓後，別忘了還要留一點胃的空間給甜點喔！「亞麻籽藍莓慕斯」是主廚特別以加拿大盛產的藍莓和營養豐富的亞麻籽，製成絲滑細緻的慕斯，搭配蓬鬆感的香草蛋糕體，吃得到亞麻籽的顆粒感，讓口感更具層次，也是這次加拿大食尚月的必嘗甜點。

哪裡吃

遠東Café

電話：02-7711-2080

加拿大甜點
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