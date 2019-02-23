罹「卵巢巧克力囊腫」做人3年未果 術後隔月竟懷孕

2019-02-23 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市陳小姐結婚3年多以來和先生努力「做人」，希望能懷孕生子，但努力多年仍然未果，去年10月左右因急性腹痛至急診求診，竟發現卵巢巧克力囊腫，院方立即給予手術治療，術後雖解除危機，對陳小姐來說心理壓力更大，仍然渴望擁有孩子，沒想到在術後1個月竟然順利懷孕，對她來說更是上天送來的一份大禮，夫妻倆也滿心期待金豬寶寶的到來。

衛生福利部桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，當時收治此案時，陳小姐卵巢2側巧克力囊腫，分別約7公分、4公分，同時懷疑內出血，加上生命徵象呈現血壓低、與心搏過速的休克狀態，因此啟動緊急輸血及手術治療，術中發現骨盆腔有沾黏、內膜異位症、兩側巧克力囊腫及腹腔內出血約1100cc，情況可謂十分危急，但經過手術後解除危機，術後第二天陳小姐便出院。

劉政賢指出，陳小姐和先生皆無避孕，但努力3年來皆未懷孕，期間也曾尋求治療，但肚皮遲遲無消息，術後隔月11月來了一次月經後，12月卻沒有來月經，讓陳小姐抱著忐忑的心情自行驗孕，發現終於懷孕，讓陳小姐和先生十分感動。