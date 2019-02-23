吳德榮：降雨範圍擴大 下半天中部也轉濕冷

2019-02-23 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，清晨北台灣低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天偏冷。本報資料照片 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明北台灣氣溫偏低、整天濕冷，下半天起中部也轉濕冷有降雨，下周二天氣才會逐漸好轉回暖。

吳德榮表示，北台灣氣溫偏低、整天濕冷，要注意保暖，下半天起華南雲系移入，中部也轉濕冷，降雨範圍漸擴展至中部；今晚至明日，中部以北局部地區有較大雨勢。南部今晚至明日雲量也將增多、氣溫稍降、略受影響。

他指出，玉山、雪山、南湖大山今晚至明午降雪機率高，合歡山則處在降雪的臨界條件。

吳德榮說，下周一氣溫會微升、中部降雨漸歇，不過北台灣仍濕冷、北部及東半部有局部雨。下周二氣溫明顯回升；僅北海岸、東半部仍有局部零星降雨的機率，下周三各地晴時多雲，白天溫暖微熱、日夜溫差大。

再一次的天氣轉變是下周四，也就是228連假的第一天。他說，另一波東北季風抵達，北台灣轉有雨、氣溫降，不過到下周五、六東北季風減弱，天氣回暖，舒適微熱。收假日、3月3日又有另一波東北季風，228連假天氣變化快速，要隨時注意最新資料。

至於 「蝴蝶」颱風，吳德榮說，23日2時的觀測已很接近其最強的強度，中央氣象局(CWB)及日本地區中心(RSMC)採用10分鐘平均風，預測其將增強至接近「中度颱風」上限(分別為45米/秒、43米/秒)，美國聯合颱風警報中心(JTWC)因採用1分鐘平均風，則認為目前強度已達「強烈颱風」(53米/秒)。他說，不過無論發展多強，蝴蝶颱風跟台灣是沒有關係的。

中央氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，清晨北台灣低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天偏冷，白天高溫約14至18度，其他地區高溫也略降，花東約20至23度，中南部約24至26度。

天氣方面，氣象局說，白天迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，晚起隨著華南雲雨區東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區容易下雨，其中在北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，出門記得攜帶雨具。

氣象局預測下周日大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，3千公尺以上高山有降雪的機率。