慢速螺旋果汁機比較營養？小心商人的販賣噱頭

2019-03-14 15:27 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文=編輯部】

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傳統榨汁機榨完會分層變色，就是氧化的指標

眼見為憑，消費者總是喜歡看到實體的變化，所以廠商們也樂於在節目上安排一些小實驗而取信消費者，但是這些實驗的背後可能都藏著不為人知的偽科學。

在慢磨機的實驗中，這些購物專家們分別以慢磨機與傳統刀片榨汁機打果汁，將榨好的果汁放置了一段時間後，慢磨機榨出的果汁還是保持原味原色，但是以傳統刀片榨汁機榨的果汁卻出現了分層變色的現象，「專家」們對此的解釋是傳統刀片榨汁機使用金屬刀頭，金屬和營養素接觸後會導致營養素的氧化。

除此之外因為高速榨汁所產生的高溫也會破壞營養素，最後讓果汁變色分層，所以「專家」們都鼓勵消費者使用慢磨機，才能保留最原始的營養價值！不過，這在科學上真的站得住腳嗎？

其實真實狀況不是像廣告敘述得這麼神奇

1、傳統刀片榨汁機因為馬力大，所以蔬果的纖維被絞打得非常細，榨完的果汁即便經過濾渣，果汁中還是具有非常多不可溶解的細渣，久置就會沈澱分層。

2、有些蔬果還具有特殊酵素，像是番茄含有果膠酵素，會讓番茄汁產生顆粒物質。這些不溶解於水的細渣與顆粒物質，在靜置後會自然的沈澱，當然就會讓果汁發生分層現象。

3. 慢磨機因為馬力低，破碎能力差，僅能將果汁榨出而無法將纖維切碎，這些纖維就很容易被濾網濾除，即便久置後果汁看起來依然會非常澄清，所以分層的現象並非營養素被氧化的象徵。

4. 為什麼檢測出來慢速螺旋榨汁的營養素含量比較高？其實很簡單，因為一般刀頭榨汁機需要加水才能攪打，所以稀釋了營養素，而且慢速螺旋榨汁機出汁率較低，需要用更多的水果才能榨出同等的體積，當然營養素含量就比較高囉

除了分層以外，傳統刀片榨汁機榨出的果汁會變色是怎麼一回事呢？

這個褐變確實可能與氧化有關，因為傳統刀片榨汁機的速度快，會讓果汁在絞打過程中拌入較多的空氣，確實有可能造成營養素褐變的問題，但褐變與植化素被破壞並非直接關係，因此利用傳統刀片榨汁機會大量破壞營養素嘛，這可有了一個大大的問號！

不過，不管是不是真的被氧化，這都與我們健康沒有最直接的關係，因為健康是受到長時間的飲食型態影響，不至於因為果汁是否被氧化而影響，所以會不會如廠商說喝了氧化果汁造成人體傷害，這只是另外一個販賣恐懼的噱頭罷了。

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