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法國研究：食用太多「超加工食品」與死亡率有直接關係

2019-03-08 21:41聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝編輯部】

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隨著大眾生活型態的變遷，我們對食物的要求也不只是好吃，更多時候要求的是便利性。然而便利性與美味的同時，你所吃的食物若選擇不慎，可能也一口一口地蠶食著你的健康！

每多吃10%的超加工食品 早死機率上升14%

根據聯合國糧食及農業組織定義，「超加工食品（Ultraprocessed Food）」是指加工食品添加了許多防腐劑、乳化劑、黏著劑、加工助劑等食品添加物，且常透過氫化、水解、再成型或通過烘烤、油炸等預處理方式製造，例如：炸薯條、人造奶油等。

近年來，越來越多的證據指出，食用「超加工」的食品可能與許多慢性疾病相關，卻少有針對超加工食品與死亡率之間直接關係的研究。然而，2019年2月11日發表於美國醫學會出版的內科醫學期刊（AMA Internal Medicine）最新研究指出，食用過多的超加工食品與死亡風險可能呈現正相關。

為了解超加工食品與死亡風險之間的關係，法國巴黎第13大學（Université Paris 13）營養流行病學專家Laure Schnabel博士率領其營養流行病學研究小組及阿維森納醫院（Hôpital Avicenne）公共衛生部門研究團隊在2009年5月11日至2017年12月15日期間進行了一項長達8年的調查，累積共44,551名平均年齡57歲、73%為女性的法國受試者參與調查。每位參與者每6個月除了必須提供24小時的膳食紀錄外，研究人員亦蒐集了包含基本身體健康檢查數據、生活方式、日常活動型態、社會統計相關的問卷調查資料。

研究團隊在計算每位參與者的總體膳食攝取量與超加工食品的攝取量後，進一步發現，較常攝取超加工食品之族群，年齡較低且多為獨居，其收入、教育程度、日常身體活動水平也較低，BMI指數，體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，也較高。最重要的是，於研究期間共有602位受試者自然死亡，在排除掉其他影響因素（例如：抽菸等）後，研究團隊發現，若受試者比其他人每多吃10%的超加工食品，則早死機率亦會提高大約14%。但針對此結果，研究團隊也表示，仍需要更深入的研究探討超加工食品影響提高人們死亡風險的機制。

並非加工食品都有害 但仍需少吃超加工食品

雖然此研究結果讓人擔心食用加工食品的健康風險，但整體來說，並非市售包裝食品、調理食品或加工食品等都不能吃，因為食品加工技術和必要的添加物有時候也是保障食品安全的方式，研究的結論並不是建議消費者得要拒絕所有加工食品，而是需要加以注意食品加工的程度。美國癌症協會也建議，消費者應盡量食用最低限度之加工食品，並減少在家中烹煮食物時添加過多油脂、糖及鹽份，盡量以醋、檸檬汁、大蒜和香料取代高脂肪或高鈉的人工調味料，會是較好的飲食選擇。

【延伸閱讀】

體重管理要吃什麼？鈣質、高纖、無添加是關鍵字

想減肥所以吃代糖？最新研究：對健康有害無益！

腸道細菌竟會影響喜好、性格甚至壽命！如何守護腸道環境？

【參考資料】

Association Between Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Mortality Among Middle-aged Adults in France

法國年齡獨居
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