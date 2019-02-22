麻疹接觸者未落實自主監控 男大生竟趴趴走

國內麻疹疫情燒不停，衛福部疾管署今公布，北部新增三例麻疹確定病例，其中一個案為本月八日越南境外移入麻疹個案164名接觸者之一，原應做好18天自主健康管理，卻於發病前可傳染期到處趴趴走，曾多次搭北捷、出沒大學教室、閱覽室、健身房等人口密集處，甚至跑去逛台北燈會。衛福部疾管署表示，我國麻疹疫苗接種率高，該個案雖在發病前趴趴走，應不致讓疫情失控。

麻疹為我國第二類法定傳染病，疾管署副署長羅一鈞表示，麻疹未發病就具傳染力，在沒有疫苗接種保護下，平均一名患者可傳染18人。目前未規定確診個案接觸者強制居家隔離，但要求落實自主健康管理，一旦發病須立即回報衛生單位，否則將依「傳染病防治法」最高可處1萬5000元罰鍰。

疾管署雖建議麻疹個案接觸者「避免出入公共場所，盡量佩戴口罩」，但都非強制要求。羅一鈞說，麻疹發病後傳染力才會逐漸增強，加上國內麻疹疫苗接種達九成，公共場所共同暴露感染病例少，本次確診男大生發病前，雖出沒人潮眾多公共場所，應不致讓疫情失控。

羅一鈞也強調，目前國內麻疹群體保護效果完善，防疫以疫苗接種為原則，針對發病個案密切接觸的高風險民眾造冊，定期追蹤，為避免民眾居家隔離影響生活，逃避衛生單位追蹤，造成防疫漏洞，目前暫無規畫將接觸者強制內入居家隔離規。

該男大生在2月19日深夜發病，隔天一早就通知衛生單位，立刻居家隔離。雖他在潛伏期間未落實自主管理，仍舊趴趴走，長庚醫院感染管制委員會副主席吳丁樹認為「沒必要處罰」，因為無論是在台灣或是其他國家，都沒有因潛伏期間尚未確診趴趴走而開罰；倘若確診麻疹又出入公共場合，可依傳染病防治法開罰。