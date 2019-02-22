東南亞麻疹疫情拉警報 我國麻疹確診個案創5年新高

國際麻疹疫情嚴峻，東南亞疫情延燒來台。衛福部疾管署統計，近四年1至2月皆無任何麻疹病例，今年累計至昨為止，國內已有廿例確定病例，創五年同期新高，推測今年疫情升溫與菲律賓、越南等國疫情大流行有關，尤其菲律賓疫情幾乎失控。

林口長庚感染醫學科副教授級主治醫師黃景泰表示，麻疹是急性、高傳染力病毒性疾病，傳染途徑經飛沫傳染，感染後潛伏期長達7天，常見症狀包括發高燒、結膜炎、咳嗽，特別是口腔會出現「柯氏斑點」，之後會出現斑丘疹，從耳後擴及到臉部、軀幹。

今年國內有九例境外移入病例，分別來自菲律賓五例及越南四例，以旅遊染病最多，其次是工作，也有東南亞台商子女帶著病毒返台；這些麻疹流行地區疫苗接種率相當低，研判今年疫情恐嚴峻。

據疾管署監控資料，菲律賓疫情最為嚴重，今年至2月14日止病例數近7000例，其中100多例死亡；越南自去年12月疫情上升，累計病例數是前年的10倍；馬來西亞去年累計近2000例，為6年來最高；泰國今年已累計634例。

疾管署副署長羅一鈞表示，雖國內受東南亞麻疹疫情波及，但台灣麻疹疫苗接種率高，有群體保護力，疫情不致帶。為不讓境外移入者將麻疹帶回國，除提醒出國民眾自費接種疫苗，也發函觀光局轉告所有旅行社提高警覺，其中航空業者接種率已達八成。另因散客多是年輕族群，陸續透過社群媒體力量，由旅遊達人、網紅宣傳。

羅一鈞說，國內自費麻疹疫苗還有10萬劑，足夠今年上半年需求，不致缺貨。若周邊國家麻疹疫情無法控制，就可能導致國內病例數再上升，雖至今尚無任何國家將亞洲地區旅遊警示提升到二級，但菲律賓病例數若繼續快速上升，我國不排除成提升該國旅遊警示。