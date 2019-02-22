職災保險法草案 投保薪資上限調高、擴納保對象

2019-02-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



「職業災害保險法」草案預計3月中旬召開公聽會，4、5份預告，最快6月底送行政院會，未來職災保險將和勞保脫鉤，調高投保薪資上限，並擴大納保對象，從現行的5人以上企業納保，下修強制規定4人以下的事業單位就需幫勞工加保職災保險。

由台大健康政策與管理研究所教授鄭雅文等人撰寫的「職災之後」，昨舉辦新書發表會，書中除探討職業傷病補償制度的問題，也針對正在推動的職災保險法提出建議，希望全面納保並擴大適用各業、擴大給付項目、健全保險財務、強化個管服務、預防與重建工作專責化及資訊公開與社會參與。

鄧明斌說，學者提出的六大建議，草案基本上都有涵蓋，不會讓大家失望，目前草案初稿已大致完成，預計３月中旬就會召開公聽會，再依程序預告、調整修正、法規會審查，最快6月底就會送往行政院。

鄧明斌表示，現行投保薪資上限為４萬5800元，草案會提高上限，讓雇主不用再多補投保薪資和實際薪資的落差，因去年工作坊上有專家學者建議比照新制勞退提繳分級表，將投保薪資上限提高至15萬元，也有學者認為應涵蓋九成以上的受雇勞工，依新制勞退估算上限約7萬2800元，鄧明斌說，上限不會調到15萬那麼高，而是取中間值。

至於預防與重建工作專責化，則是將散落各處的法規整合起來，並將撥出20%保費給職安署進行重建工作。