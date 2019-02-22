台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣燈會首次在屏東舉辦，以「海、陸、空」大規模展現加上精采的表演，有人形容是史上最美燈會，試營運後吸引近300萬人造訪，不僅在網路掀起熱議，並吸引文青網美朝聖，臉書、IG都被「海之女神」、「生命樹」、「紫紋水母造型隧道」等美麗燈景瘋狂洗版，縣府也貼心在各燈區規畫最佳拍照點，遊客不用為找尋拍攝角度傷腦筋，方便拍出最美照片。

縣府表示，台灣燈會有20個燈區、184個主題燈、600座競賽花燈，每座燈景都用心設計，目前網路上討論度最高的就是國際交流燈區、利用30萬個蚵殼打造裙襬、高15公尺的「海之女神」，紅遍全台，是網友推薦不能錯過的必拍點；讓女生和小朋友尖叫著一定要來打卡的Hello Kitty，也是網友的最愛，頭戴斗笠、手抱鳳梨台味十足的Hello Kitty，萌到最高點。

網友熱推的拍照景點還有南島原鄉燈區的「生命樹」，以垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，呈現永續精神的生命樹，頗似電影阿凡達裡的生命樹一般奇幻；光耀三十燈區的「光合作用」以彩色繩索鉤織不同圖案，十分吸睛；靚靚六堆燈區充滿佳節喜慶的「客家燈籠隧道」，燈籠外觀勾勒出客家意涵；海底世界燈區空中掛滿了「紫紋水母造型隧道」發出超浪漫的紫色微光，也是情侶來拍放閃照最佳地點。