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台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣燈會首次在屏東舉辦，以「海、陸、空」大規模展現加上精采的表演，有人形容是史上最美燈會，試營運後吸引近300萬人造訪，不僅在網路掀起熱議，並吸引文青網美朝聖，臉書、IG都被「海之女神」、「生命樹」、「紫紋水母造型隧道」等美麗燈景瘋狂洗版，縣府也貼心在各燈區規畫最佳拍照點，遊客不用為找尋拍攝角度傷腦筋，方便拍出最美照片。

縣府表示，台灣燈會有20個燈區、184個主題燈、600座競賽花燈，每座燈景都用心設計，目前網路上討論度最高的就是國際交流燈區、利用30萬個蚵殼打造裙襬、高15公尺的「海之女神」，紅遍全台，是網友推薦不能錯過的必拍點；讓女生和小朋友尖叫著一定要來打卡的Hello Kitty，也是網友的最愛，頭戴斗笠、手抱鳳梨台味十足的Hello Kitty，萌到最高點。

網友熱推的拍照景點還有南島原鄉燈區的「生命樹」，以垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，呈現永續精神的生命樹，頗似電影阿凡達裡的生命樹一般奇幻；光耀三十燈區的「光合作用」以彩色繩索鉤織不同圖案，十分吸睛；靚靚六堆燈區充滿佳節喜慶的「客家燈籠隧道」，燈籠外觀勾勒出客家意涵；海底世界燈區空中掛滿了「紫紋水母造型隧道」發出超浪漫的紫色微光，也是情侶來拍放閃照最佳地點。

照片要怎麼美美呈現，也成為有興的話題，高達9.5萬網友追蹤的砂砂Sarre(IG@Sarre_sasa117)表示，她和家人一起從台北來屏東參加台灣燈會，要拍出美照的訣竅在於比例，一定要依照不同的環境去分配人和景的比例；網友簡零嘴(IG@tb1006)也指出，在社群至上時代，拍照上傳成為許多人的重要習慣，將風景拍出龐大的感覺，人物比例可以稍小當陪襯，拍照後的修圖也很重要，照片色彩要鮮豔、明亮，按讚人數就會大幅提升。

台灣燈會靚靚六堆燈區充滿佳節喜慶的「客家燈籠隧道」，燈籠外觀勾勒出客家意涵。記者...
台灣燈會靚靚六堆燈區充滿佳節喜慶的「客家燈籠隧道」，燈籠外觀勾勒出客家意涵。記者潘欣中／翻攝
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南島原鄉燈區的「生命樹」，以垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，呈現永續精神...
南島原鄉燈區的「生命樹」，以垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，呈現永續精神的生命樹，頗似電影阿凡達裡的生命樹一般奇幻；也是熱門的拍攝點。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會國際交流燈區利用30萬個蚵殼打造裙襬、高15公尺的「海之女神」，是網友推...
台灣燈會國際交流燈區利用30萬個蚵殼打造裙襬、高15公尺的「海之女神」，是網友推薦不能錯過的必拍點。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會海底世界燈區，空中掛滿了「紫紋水母造型隧道」發出超浪漫的紫色微光，也是情...
台灣燈會海底世界燈區，空中掛滿了「紫紋水母造型隧道」發出超浪漫的紫色微光，也是情侶來拍放閃照最佳地點。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會
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