為寵物抗癌固本 台灣動藥推營養新配方

2019-02-22 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 ╱即時報導



「踏入動物癌症用藥的領域，我常形容是一場美好的意外」，台灣動藥董事長陳建宏專研於寵物抗癌用藥，他所經營的台灣動藥也以台灣品牌之姿，首次拿下世界動藥大賽的「2018亞洲、大洋洲最佳公司獎」。

但陳建宏更早之前在美國習醫，主要在實驗室研究新陳代謝疾病，他說，有一次他所需要的健康細胞沒有如期抵達實驗室，剛好同事手中有肝癌細胞株，他笑說，做實驗的都會很好奇，如果把健康細胞換成了肝癌細胞，會有什麼變化？經過一晚，肝癌細胞消失，這也促使他後來轉向癌症用藥的研究，最後回到台灣成立台灣動藥，陸續研發出寵物抗癌藥「抗癌能」以及營養品「E癌能」。

陳建宏表示，癌症是寵物第一大死因，根據台北市動保處與台大獸醫專業學院2014年調查，癌症也是不分貓狗的死亡首因。寵物是家人之外重要的伴侶，若罹患癌症，對寵物和主人的生活品質上是很大的考驗。因此他認為精準醫療觀念延伸到寵物癌藥，透過連續動態造影技術，觀察癌症細胞的變化，台灣動藥將與台大動物醫院合作，根據給藥24小時後得知藥物與腫瘤反應成效，決定是否持續用藥，達到精準評估的目的。

除了抗癌用藥「抗癌能」，台灣動藥新研發出「E癌能Antican Synmax」，添加乳菇糖成分，且為正在抗癌的寵物加強營養，臺灣動藥公司表示，為了與毛小孩的飼主分享獲得國際大獎的榮耀，新上市「E癌能Antican Synmax」在各動物醫院提供限量試吃包，飼主可以免費索取。