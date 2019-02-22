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糖尿病不只要控糖 醫師籲注意心血管疾病

2019-02-22 20:04中央社 台北22日電

糖尿病是國人十大死因之一，其中死因多為心血管病變造成，醫師今天指出，治療糖尿病不能只是控糖、減輕體重，更要注意高血壓、高血脂才能降低死亡率。

衛生福利部每年公布國人十大死因，其中糖尿病居第5名，平均每11人就有1人罹病，每小時就有1人因糖尿病死亡。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰基體系國際糖尿病代謝及慢病康復e院院長杜思德今天在記者會指出，當病人是糖尿病患者又肥胖或過重時，血糖、血壓及血脂三標達標困難度會提高，罹患心血管疾病風險也會偏高。

杜思德表示，根據國外研究，糖尿病患者口服傳統藥物或胰島素時，患者體重平均會增加8公斤，糖尿病的治療需與時俱進，丹麥最新研究指出，採多面向治療的糖尿病患可延緩第1次發生心血管疾病發生的時間，且比只採取控糖治療的患者晚8年發生心血管疾病，還能大幅降低心血管疾病死亡率。

杜思德指出，糖尿病最大死因是心血管事件，心血管事件危險因子非常多，如果糖尿病患者只注重血糖管控，而沒有管控血壓、血脂，又沒注意到腎病變或有抽菸習慣，就會有心血管風險。

杜思德強調，糖尿病治療必須多面向考量，控糖只是多重危險因子的其中一環，醫護人員及病患都必須正視心血管疾病潛在風險。

糖尿病患者心血管疾病
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