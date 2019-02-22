農委會重申缺蛋非關疫苗出包 預計3月底解決蛋荒

2019-02-22 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



有媒體指出，因疫苗出包，導致蛋雞感染馬立克病毒，引發百萬隻雛雞死亡。對此農委會今天召開記者會重申，缺蛋與馬立克病毒無關。

農委會指出，造成近期缺蛋之原因眾多，依資料顯示其原因包括:1.水災造成嘉南區蛋中雞及蛋雞災情損失致供應減少，2.為避免芬普尼事件重演，蛋農不敢亂用藥進行蚊、蠅、雞蝨防治致產蛋下降，3.中南部冬季早晚溫差達10度以上，造成傳統蛋雞舍之蛋雞群緊迫，影響產蛋效能，4.廠商加工液蛋不能使用破殼蛋，收購帶殼蛋影響鮮蛋供應。其中107年823水災造成約130萬隻蛋雞損失為最主要原因。

農委會表示，馬立克疫苗傳出有問題是在106年10月，然而107年上半年並無雞隻超量死亡的情形發生，因疫苗使用本來就會因個體差異、保存環境、溫度及使用方法而有效度的差別，經查化製廠化製量亦無明顯差異，目前雞蛋缺口與馬立克病無關。

解決缺蛋問題，農委會表示，自年節後即向食品加工業者調度加工用原料蛋，供應家庭鮮蛋消費需求，另進口商擬自日本及美國進口雞蛋約460萬顆，將優先補足加工業者釋出之原料鮮蛋，以充裕供應國內消費市場需求及維持鮮蛋市場之產銷秩序。