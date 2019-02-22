月經沒來到婦產科檢查 醫師口無遮攔戲謔讓她氣炸

2019-02-22 18:09 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友到婦產科就診，卻遇到醫師言語騷擾，讓她當場飆罵對方。聯合報系資料照 分享 facebook 許多女性同胞對於到婦產科檢查總是會有些恐懼，若遇到好的醫生會讓患者放心不少，但就怕遇到的是不尊重女性的醫生。一名女網友因為月經太久沒來，於是到婦產科就診，但因為不記得上一次性生活是什麼時候，沒想到院長竟然口無遮攔地說「是忘記自己被撿屍嗎？」讓她氣得直接飆罵「太過分」。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道今天到永和一家婦產科就診時，院長詢問她上一次性生活是多久？她只記得上次月經來的時候是去年（2018）12月10日，但太久沒性生活所以不記得了，結果院長竟然脫口而出「妳是忘記自己被撿屍嗎？怎麼會不記得上次性生活多久」，說完就要她去驗尿，讓原PO很傻眼。

沒想到等她再回到診間時，這名院長竟然還繼續說「妳早上起來褲子在不在，有沒穿內褲被撿屍都不知道？」讓原PO聽了理智線斷裂，忍不住對著院長飆罵「對一個初診的病患你開這玩笑會不會太過分？我們正常男女交往，因為工作太忙太累，很久沒有性生活需要被你這樣講？你診間有錄影錄音嗎？你敢這樣講？」

看到原PO火冒三丈，院長趕緊道歉表示自己是開玩笑的。她說上一位病患以及助理也在診間，院長這些話讓她覺得被極度羞辱，已不是道歉可以平復心情的。原PO認為這位醫師態度輕浮，醫德實在有待商榷。

網友也留言痛批這名醫師太誇張，有人說「無聊當有趣」、「如果屬實，這已經是騷擾了」、「一個醫生講什麼撿屍的話，還自以為幽默」、「膚淺沒禮貌到極點」、「必要的問診我覺得OK，但開低級的玩笑說被撿屍很可惡」、「等等他老婆會出來說他老公是好老公」。更有曾經到過這間診所的網友也留言表示「那家評價不好」、「不意外，這間診所護理師講話也超白目的」、「之前我太太去產檢，他一直威脅小孩沒心跳，有問題，一直給我太太負面的影響，讓我老婆一直哭。換了醫生就什麼都好了，小孩健健康康的現在上幼稚園」。