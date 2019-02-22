親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

走跳魏蜀吳 暑假最夯 行讀三國

2019-02-22 16:56聯合報 記者郭錦萍╱即時報導

「﻿既生瑜何生亮！」扮演周瑜的台灣國中生，俊美的扮相和入戲的演出，重現周瑜的懊悔，贏得台下觀眾陣陣掌聲，這是去年「行讀三國」夏令營成果發表的一景，當天所有學生上台演出「草船借箭」，八天的營隊活動讓三國歷史，走得到、玩的到，學得知識還認識一堆朋友。今年招生訊息剛出爐，已有家長決定為孩子報名。

 「行讀三國」夏令營由聯合報與武漢外國語學校美加分校合辦，兩岸學生混合分成魏、蜀、吳三組，找錦囊解題，行程結合古蹟遊歷和解謎樂趣，有歷史、有地理，鼓勵學員協力破解問題。

 曾參加行讀三國的李秋鑠大讚，「實際走訪景點後，未來看三國故事會更有畫面感，更有趣。」《三國演義》是大家耳熟能詳的名著，書中120回，有75回發生在湖北。另一位學員黃芯柔也說。遊歷的景點讓同學從小説走進現場，親身探訪三國歷史遺跡。「一走進古隆中，立刻感受到不一樣的氣場，體會這就是古人走過的地方。」

 營隊的親身體驗除了可以當成作文題材，營隊裡玩的語文遊戲，未來國文遇到類似題材定會輕鬆不少。聯合報教育事業部總經理陳迪智認為營隊可貴在「兩岸共學」，現今的學生習慣於坐在教室「等」答案，藉由共學的機制，有機會從他人角度看自己、從世界看台灣。

 讀三國，玩三國電玩，更要穿越三國！劉備三顧芧蘆才見到諸葛亮，究竟發生了什麼事？諸葛亮借東風，從何而來？第四屆「行讀三國」兩岸共學夏令營等你來找答案，「行讀三國」兩岸共學8天7夜夏令營，今年營隊日期7/6~7/13，適合小學4~6年級，國中7年級學生參加。

 活動請洽詢02-86925588轉3653張小姐、轉5720王小姐

活動簡章：http://www.u-awards.com/sanguointroduction/sanguo.pdf

成果影片：http://www.u-awards.com/sanguovideo

兩岸共學組隊錦囊任務，圖為去年營隊情況。圖╱聯合報教育事業部提供
兩岸共學組隊錦囊任務，圖為去年營隊情況。圖╱聯合報教育事業部提供
分享
魏、蜀、吳三方爭奪大獎，圖為去年營隊情況。圖╱聯合報教育事業部提供
魏、蜀、吳三方爭奪大獎，圖為去年營隊情況。圖╱聯合報教育事業部提供
分享

夏令營國中生
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

機場捷運3月起 深夜增開4班往機場班次

2019-02-22 15:14

怒批交通部成「小黃打手」 小客車租賃業揚言街頭抗爭

2019-02-22 15:22

打造風景特定區 新北盼深澳電廠變生態旅遊地

2019-02-22 15:34

乳房X光攝影檢查好痛？ 專家傳授防「奶奶」抗議秘訣

2019-02-22 15:55

檢測過敏性休克 類胰蛋白酶納健保給付

2019-02-22 16:00

嘉南地區農業用水穩定 但盼梅雨到來解旱

2019-02-22 15:29

用路人注意！防落石中橫公路即起至27日夜間預警性封閉

2019-02-22 16:53

超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看

2019-02-22 16:41

擔心不能換貨 8成電子發票交易被要求列印紙本

2019-02-22 16:22

2019全台花季大爆發 北中南7大精采花季懶人包

2019-02-22 15:46

影／來台灣燈會玩！創作一隻螢光魚

2019-02-22 15:28

走100公尺都困難 男子罕見兩腿血管栓塞

2019-02-22 14:55

家扶助學童脫貧 募款千萬豬福金

2019-02-22 14:31

維護空品管理進口香品 環署邀業者商討

2019-02-22 14:31

研究證實：薄荷菸致肺部發炎更勝一般菸

2019-02-22 14:26

台灣吸菸女性 每3人就有1人吸加味菸

2019-02-22 14:26

雪霸山林火警清出260餘袋垃圾 徵志工揹下山

2019-02-22 14:23

日本合格草莓 到台灣卻被退運的原因為何？

2019-02-22 14:22

噴漆、溶劑含重金屬 修車工小心肺癌

2019-02-22 14:18

影／小客車租賃公會痛批Uber條款阻殺生存空間

2019-02-22 14:18

影／2019台灣燈會有多美？這支影片萬人爆讚

2019-02-22 14:16

大陸運動主題遊程夯 迪士尼路跑、F1賽事體驗最熱

2019-02-22 13:55

新北泰山大排發現豬屍 防疫員訪視周圍3戶養豬場

2019-02-22 13:18

台北巴黎共用班號近一年 華航法航合作喊停

2019-02-22 12:24

談地層下陷 李鴻源：未料雲林高鐵區還是下陷6.6公分

2019-02-22 12:23

環保署推香品自主管理 業者：檢驗經費在哪？

2019-02-22 12:13

全台鬧蛋荒 農委會宣稱與疫病無關

2019-02-22 12:11

水情吃緊 鋒面通過水利署啟動增雨作業

2019-02-22 12:05

雙肩、手痛麻痠 小心頸椎腫瘤壓迫致癱

2019-02-22 11:46

機捷3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」

2019-02-22 11:40

他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

2019-02-22 11:39

家扶全台46場義賣 為弱勢孩子籌募千萬「豬福金」

2019-02-22 11:10

賞花秘境在這裡！台電裡隱藏的花林

2019-02-22 11:02

薄荷菸傷肺…但國內吸菸女性每3人有1人吸加味菸

2019-02-22 10:45

華人圈首奪沖煮冠軍 他雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:37

陽明大學研究證實：薄荷菸致肺部發炎更勝一般菸

2019-02-22 09:46

阿嬤拜拜跆腳跨廟門 「啪！」阿基里斯腱竟斷了

2019-02-22 09:43

學界推動台灣郵輪研究 致力北、南三角郵輪聯盟串聯

2019-02-22 09:26

肚子痛忍住不就醫 竟引發腹膜炎導致敗血症死亡

2019-02-22 09:11
看更多

熱門文章

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

2019-02-22 10:23

放寬了！只要撫育2名未滿3歲子女 父母可同時請育嬰假

2019-02-21 18:35

冷氣團報到！ 氣溫溜滑梯 越晚越冷全台有感

2019-02-22 05:06

他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

2019-02-22 11:39

嫁來台灣2年拿到身分證 香港正妹爽喊：我愛台灣

2019-02-21 18:20

蝴蝶轉中颱！一張圖看今晚變天 明起如何轉濕冷

2019-02-21 18:04

全球僅4塊！ 麥當勞黃金麥克雞塊 中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

今日星座運勢／獅子給人愛你的機會 持續學習投資

2019-02-22 00:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39

談地層下陷 李鴻源：未料雲林高鐵區還是下陷6.6公分

2019-02-22 12:23

金庸幼女談父母婚變 媽媽是霍青桐談情輸給香香公主

2019-02-22 03:42

機場捷運3月起 深夜增開4班往機場班次

2019-02-22 15:14

想試生酮飲食法必看 國健署警告：隱藏健康風險

2019-02-21 18:04

冷氣團發威 吳德榮：玉山、雪山、南湖大山可能下雪

2019-02-22 07:41

Uber、計程車之戰升溫 租賃業控交部袒護下午記者會

2019-02-22 08:17

吃黃子佼喜酒要包多少？小S大器透露「紅包價碼」

2019-02-21 19:04

放寬了！兩孩未滿3歲 父母可同請育嬰假

2019-02-22 00:10

肚子痛忍住不就醫 竟引發腹膜炎導致敗血症死亡

2019-02-22 09:11

影╱Uber條款車身須標示費率須揭露 違者最高罰9萬

2019-02-21 18:30

Uber租賃車 以小時計費 限制短程載客

2019-02-22 00:24

扯！英動物園辦「人獸拔河」賽 4人對決1公獅

2019-02-22 13:01

邊緣人淚推！東京一人燒肉店「燒肉LIKE」獨家進駐京站

2019-02-21 19:24

乳癌患者福音 新增雙標靶藥物納健保

2019-02-21 18:08

【心情點滴】蔡緯賢／烏魚

2019-02-22 06:00

好消息！農委會加碼補助小型農機 解決農村嚴重缺工

2019-02-21 18:10

米蘭時裝周／卡爾拉格斐謝幕之作 FENDI大秀超催淚

2019-02-22 07:24

名醫肝膿瘍驟逝 生酮飲食非人人適用

2019-02-21 23:53

陽明大學研究證實：薄荷菸致肺部發炎更勝一般菸

2019-02-22 09:46

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了　麵還漲10元

2019-02-22 17:05

台北巴黎共用班號近一年 華航法航合作喊停

2019-02-22 12:24

交部預告Uber條款 明訂計費「1小時起租」

2019-02-21 17:12

日本合格草莓 到台灣卻被退運的原因為何？

2019-02-22 14:22

走100公尺都困難 男子罕見兩腿血管栓塞

2019-02-22 14:55

佛心公司8年沒補過班 颱風直接宣布放假

2019-02-22 15:04

台北福華餐飲全面優惠！自助餐4人同行1人免費

2019-02-22 11:00

日本唐吉訶德發起「環太平洋」計劃！將來台展店與全家合作

2019-02-22 12:26

賞花秘境在這裡！台電裡隱藏的花林

2019-02-22 11:02

【親子教養】敻林／品嘗才藝的佳釀

2019-02-22 06:00

【我愛一個人煮-52】太陽臉／可頌試做

2019-02-22 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top