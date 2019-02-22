走跳魏蜀吳 暑假最夯 行讀三國

2019-02-22 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



「﻿既生瑜何生亮！」扮演周瑜的台灣國中生，俊美的扮相和入戲的演出，重現周瑜的懊悔，贏得台下觀眾陣陣掌聲，這是去年「行讀三國」夏令營成果發表的一景，當天所有學生上台演出「草船借箭」，八天的營隊活動讓三國歷史，走得到、玩的到，學得知識還認識一堆朋友。今年招生訊息剛出爐，已有家長決定為孩子報名。

「行讀三國」夏令營由聯合報與武漢外國語學校美加分校合辦，兩岸學生混合分成魏、蜀、吳三組，找錦囊解題，行程結合古蹟遊歷和解謎樂趣，有歷史、有地理，鼓勵學員協力破解問題。

曾參加行讀三國的李秋鑠大讚，「實際走訪景點後，未來看三國故事會更有畫面感，更有趣。」《三國演義》是大家耳熟能詳的名著，書中120回，有75回發生在湖北。另一位學員黃芯柔也說。遊歷的景點讓同學從小説走進現場，親身探訪三國歷史遺跡。「一走進古隆中，立刻感受到不一樣的氣場，體會這就是古人走過的地方。」

營隊的親身體驗除了可以當成作文題材，營隊裡玩的語文遊戲，未來國文遇到類似題材定會輕鬆不少。聯合報教育事業部總經理陳迪智認為營隊可貴在「兩岸共學」，現今的學生習慣於坐在教室「等」答案，藉由共學的機制，有機會從他人角度看自己、從世界看台灣。

讀三國，玩三國電玩，更要穿越三國！劉備三顧芧蘆才見到諸葛亮，究竟發生了什麼事？諸葛亮借東風，從何而來？第四屆「行讀三國」兩岸共學夏令營等你來找答案，「行讀三國」兩岸共學8天7夜夏令營，今年營隊日期7/6~7/13，適合小學4~6年級，國中7年級學生參加。

活動請洽詢02-86925588轉3653張小姐、轉5720王小姐

活動簡章：http://www.u-awards.com/sanguointroduction/sanguo.pdf

成果影片：http://www.u-awards.com/sanguovideo