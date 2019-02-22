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好市多電池遭批「電器殺手」 專家這麼說

2019-02-22 19:44聯合新聞網 綜合報導

網友在網路上發文抱怨，認為好市多的電池因漏液問題毀壞家中多個電器，如同「電器殺手...
網友在網路上發文抱怨，認為好市多的電池因漏液問題毀壞家中多個電器，如同「電器殺手」。圖／聯合報系資料照
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知名美式賣場好市多因販售商品種類多元，且有許多特殊品牌、大包裝商品，以及特價品項，所以擁有大批穩定客群，許多人放棄離家近的超商量販店，選擇到好市多一次購足生活所需物品，可如今有人在網路上發文抱怨，認為某項商品竟是「電器殺手」。

一位網友在論壇《mobile01》中提醒大家，千萬不能購買好市多某個品牌的三號及四號電池，指出這兩款電池使用後容易漏液。這位網友在文中自稱是「costco愛用者」，每次到好市多一定會消費超過1 萬元，稱讚賣場的商品大多都是「便宜又品質好」，唯獨對好市多販售的其中兩款電池使用經驗不佳，他表示，電池因漏液狀況頻傳，已經毀掉他好幾個遙控器與藍芽鍵盤。

PO文一出，吸引許多有類似經驗的網友留言加入討論，「擺著不用也會漏，漏掉的比我用掉的還多很多」、「太晚看到這篇了，最近我也被costco電池毀掉兩顆米家藍牙溫濕度計」、「兒子的TOMY小火車毀了將近10台」、「簡直就是電器殺手」。

除此之外，也有專家分享，若是想要確保電池使用能更安全、電器能更長久，還要注意自己是買的電池是哪種類別，依照電池發電原理，可以將其分為「鹼性」與「碳芯」兩類。鹼性電池在使用時應注意，若是長時間不使用需要拔除存放，較為容易漏液，並不適合供給小電流長期使用；因此如遙控器、玩具等低電量電器應使用碳芯電池更為恰當。

好市多量販店超商
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