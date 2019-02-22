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超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看

2019-02-22 16:41聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）在2018年的訪客近1,15萬人次，目前上檔的展品，是時隔60幾年的難得展出，自即日起到6月17日期間，英國工業家暨藝術贊助人薩繆爾．科陶德（Samuel Courtauld）藏品展將在基金會呈現，以「印象派觀點（A Vision for Impressionism）」為主題，共展出約110件作品。

自1955年在橘園美術館展覽後，經過60多年「科陶德藏品展：印象派觀點」再次於路易威登基金會展出，探索19世紀末、20世紀初的偉大作品，例如馬奈《佛利貝爾傑酒店（或譯女神遊樂廳的吧檯）》、喬治修拉《搽粉的女人》、塞尚《玩纸牌的人》、梵谷《耳朵包著繃帶的自畫像》等名畫，以及薩繆爾．科陶德的弟弟史蒂芬．科陶德（Stephen Courtauld）爵士所藏的一組10幅威廉．特納（J.M.W. Turner）水彩畫。

薩繆爾．科陶德的家族企業是法國20世紀初最大紡織品製造商之一，薩繆爾在1921年成為總裁，與太太伊莉莎白都喜愛蒐藏藝術品，並致力推廣音樂、文學等領域；2018年9月起科陶德美術館暫時閉館整修，也促成本次路易威燈基金會的展覽。除了科陶德藏品展之外，也將同步展出以「繪畫觀點（A Vision for Painting）」為主題的典藏新精選作品，展期從即日起至8月26日，75件作品的時間跨距起自1960年代至今，主題為繪畫，包括瓊．米謝爾（Joan Mitchell）、艾力克斯．卡茨（Alex Katz）、草間彌生（Yayoi Kusama）與赫蘇斯．索托（Jesús Rafael Soto）等象徵或抽象、表現主義或疏離的形式，都是大師級的經典之作。

草間彌生的作品也在路易威登基金會展出。圖／LV提供
草間彌生的作品也在路易威登基金會展出。圖／LV提供
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路易威登基金會在2018年的訪客近1,15萬人次。圖／LV提供
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瑞士藝術家葛哈．利希特（Gerhard Richter）作品。圖／LV提供
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路易威登基金會展出馬奈畫作馬奈《佛利貝爾傑酒店》。圖／LV提供
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雷蒙德．海恩斯（Raymond Hains）作品。圖／LV提供
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尼勒．杜荷尼（Niele Toroni）作品。圖／LV提供
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梵谷《耳朵包著繃帶的自畫像》。圖／LV提供
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美術館法國草間彌生
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