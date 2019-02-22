超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看

2019-02-22 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）在2018年的訪客近1,15萬人次，目前上檔的展品，是時隔60幾年的難得展出，自即日起到6月17日期間，英國工業家暨藝術贊助人薩繆爾．科陶德（Samuel Courtauld）藏品展將在基金會呈現，以「印象派觀點（A Vision for Impressionism）」為主題，共展出約110件作品。

自1955年在橘園美術館展覽後，經過60多年「科陶德藏品展：印象派觀點」再次於路易威登基金會展出，探索19世紀末、20世紀初的偉大作品，例如馬奈《佛利貝爾傑酒店（或譯女神遊樂廳的吧檯）》、喬治修拉《搽粉的女人》、塞尚《玩纸牌的人》、梵谷《耳朵包著繃帶的自畫像》等名畫，以及薩繆爾．科陶德的弟弟史蒂芬．科陶德（Stephen Courtauld）爵士所藏的一組10幅威廉．特納（J.M.W. Turner）水彩畫。