超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看
路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）在2018年的訪客近1,15萬人次，目前上檔的展品，是時隔60幾年的難得展出，自即日起到6月17日期間，英國工業家暨藝術贊助人薩繆爾．科陶德（Samuel Courtauld）藏品展將在基金會呈現，以「印象派觀點（A Vision for Impressionism）」為主題，共展出約110件作品。
自1955年在橘園美術館展覽後，經過60多年「科陶德藏品展：印象派觀點」再次於路易威登基金會展出，探索19世紀末、20世紀初的偉大作品，例如馬奈《佛利貝爾傑酒店（或譯女神遊樂廳的吧檯）》、喬治修拉《搽粉的女人》、塞尚《玩纸牌的人》、梵谷《耳朵包著繃帶的自畫像》等名畫，以及薩繆爾．科陶德的弟弟史蒂芬．科陶德（Stephen Courtauld）爵士所藏的一組10幅威廉．特納（J.M.W. Turner）水彩畫。
薩繆爾．科陶德的家族企業是法國20世紀初最大紡織品製造商之一，薩繆爾在1921年成為總裁，與太太伊莉莎白都喜愛蒐藏藝術品，並致力推廣音樂、文學等領域；2018年9月起科陶德美術館暫時閉館整修，也促成本次路易威燈基金會的展覽。除了科陶德藏品展之外，也將同步展出以「繪畫觀點（A Vision for Painting）」為主題的典藏新精選作品，展期從即日起至8月26日，75件作品的時間跨距起自1960年代至今，主題為繪畫，包括瓊．米謝爾（Joan Mitchell）、艾力克斯．卡茨（Alex Katz）、草間彌生（Yayoi Kusama）與赫蘇斯．索托（Jesús Rafael Soto）等象徵或抽象、表現主義或疏離的形式，都是大師級的經典之作。
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