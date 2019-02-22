又添3人染麻疹 疾管署：全球大流行台灣須嚴防

2019-02-22 16:21 中央社 台北22日電



疾管署今天公布，國內新增3例麻疹病例，其中一人是日前診所群聚案接觸者，另兩人感染源待釐清。副署長羅一鈞說，麻疹傳染力極高，且今年是全球流行，民眾應接種疫苗防範。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，北部新增3例麻疹確定病例，案一為春節曾赴澳門旅遊的30多歲男性，案二為無國外旅遊史的30多歲女性，分別於2月15日及16日發病、17日及18日出疹，感染源均待釐清。

案三為20多歲男大生，為2月8日發布的北部30多歲男性越南境外移入個案於台北市某診所就醫的接觸者（診所病患），於2月19日發病、21日出疹。此3名新增個案目前都居家隔離中。

目前診所群聚案累計共5名接觸者發病確診，包括2名診所護理師、2名急診室陪病家屬及1名診所病患。

根據疾管署疫調資料，在可傳染期間，案一平日多以步行為主，且較無大眾場所活動史，案二則有到樂華夜市、家樂福、捷運站活動史，案三除到學校活動，也有搭乘捷運、公車等大眾運輸工具。

疾管署提醒，民眾若有在相關時間到相關地點，應自主健康管理。一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

羅一鈞受訪表示，麻疹是傳染力極強的傳染病，從台北市診所群聚案就可借鏡，一名病患可將病毒傳染給5個人。當麻疹病人咳嗽或打噴嚏，病毒可在空氣中停留2小時，一旦民眾經過，若缺乏抗體，就可能染病。

羅一鈞也說，今年是全球麻疹流行的大年，許多國家都傳出疫情，且台灣周邊的日本、東南亞也疫情嚴峻。加上最近有春節、二二八連假等，因出國往來頻繁，也增加病毒傳播風險，民眾最好管理自我衛生、自費打疫苗防範。

目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各一劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種一劑公費MMR疫苗。

至於自費市場MMR疫苗目前仍相當充裕，民眾如為1981年（含）以後出生的成人若計劃前往麻疹流行地區，建議可先洽醫師評估自費接種一劑MMR疫苗。

今年截至目前國內累計20例麻疹確定病例，9例境外移入病例，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另11例為國內感染（其中7例為境外移入病例的接觸者）。