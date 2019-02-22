檢測過敏性休克 類胰蛋白酶納健保給付

2019-02-22 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



王先生於手術過程突然發生血壓快速下降，呼吸困難等休克症狀，經醫師即時處理後，情況恢復穩定；因醫師懷疑為過敏性休克所造成，經抽血，進行「 類胰蛋白酶」檢測後，確定為手術期間之麻醉藥物所引起的全身過敏性休克。