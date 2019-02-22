乳房X光攝影檢查好痛？ 專家傳授防「奶奶」抗議秘訣

2019-02-22 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



45歲的阿珍終於到了可以免費做乳癌篩檢的年紀，但她做過一次檢查後，隔年卻不願再去，而且到處跟好姐妹說「乳房X光攝影檢查好痛」，深信網路社群上「乳房X光攝影輻射是導致罹癌原因」謠言。事實上，阿珍第一次檢查會這麼不舒服，是因為不小心挑錯時間，在月經來前乳房腫脹期做檢查。

乳房X光攝影檢查的過程必須將乳房夾緊，減少乳房組織重疊，獲得清晰影像，並減少輻射劑量，確實會有些許不適感。國健署癌症防治組組長林莉茹也表示，即使現在新型的乳房攝影儀器已大幅降低檢查的不適感，但考量每個人對於壓迫感的感受能力不同

除在經期結束一至兩周內做檢查，避開月經來前一周乳房腫脹期，降低不適感，林莉茹建議，檢查時播放音樂，也是轉移注意力的很好方法。另外，為避免重覆攝影，增加不適機會，檢查前不要於乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，以免干擾醫師正確判讀。

針對女性民眾害怕的乳房X光攝影檢查引發乳癌的爭議，放射線醫學會理事長張允中強調，放射線的安全性取決於使用劑量、篩檢開始的年齡、篩檢頻率等。一次乳房X光攝影檢查約接受0.7毫西弗劑量，每年接受低於50毫西弗劑量的輻射，並不會明顯造成致癌效應發生。

林莉茹也再次提醒，乳房X光攝影可發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上認同最有效的乳癌篩檢工具。根據國內研究，定期做乳房X光攝影檢查確實可早期發現、降低41%死亡率，一旦篩檢發現異狀，儘速接受後續診斷與治療，第0至2期早期乳癌五年存活率高達9成。