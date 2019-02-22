電費暴增4倍變1萬6 查電表才知是這項電器故障

2019-02-22 17:34 聯合新聞網 綜合報導



有民眾家中的電熱水器故障，持續加溫了一個多月，直到抄電表人員告知才發現，但電費也因此爆增了4倍，高達1萬6千多元。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 家裡有使用電熱水器的民眾要注意，如果故障可能會讓你的電費暴增。一名網友在臉書「爆廢公社」表示，因為電熱水器故障，持續加溫了一個多月，直到電力公司來抄表時才發現。當收到電費帳單時，看到上頭的金額是16199元簡直傻眼，更覺得「心已死」。

原PO貼出電費帳單無奈地說「當電費來時看到這樣的金額時，內心一定充滿了髒話」。他表示房子是租的，電表有1樓和2樓，2樓的電費才200多元，而這張16199元的電費是1樓的。正常的電費都在4000元以內，但不知道電熱水器故障，因為漏水導致持續加溫運作了一個多月，直到抄電表的人員來才發現有異樣。

網友看到原PO的帳單也嚇一跳，「這價錢可以讓我繳14次的電費」、「大概是我們一年以上的電費了」；還有人分享經驗表示「我們家放棄電熱水器的原因就是這樣」、「我租的也是電熱水器，看到電費很崩潰」、「我朋友也是熱水器管路破裂（在牆壁裡）熱水漏了2個月，電費也是破萬，房子也是租的」。

也有網友建議「請水電加裝個定時器會省很多麻煩」、「裝一個無熔絲啊，要用在開」、「電熱水器沒用就不用開，跟熱水瓶一樣，溫度不夠會加熱，耗電而已，除非整天常有人洗澡」、「電熱水器真的很耗電，用桶裝瓦斯既熱又便宜」。