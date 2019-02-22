打造風景特定區 新北盼深澳電廠變生態旅遊地

2019-02-22 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市觀旅局今年度將請專家學者，針對深澳漁港進行為期1年調查、評估，再交由交通部觀光局核定，期望深澳地區成為新北第5個市定風景特定區。新北觀旅局長張其強表示，也希望台電釋出原深澳電廠用地，發展生態旅遊。

張其強指出，深澳電廠確定停建後，目前不知台電後續用途，但也不可能興建其它類型電廠，若台電願意釋出用地，彼此雙方可以合作，打造低度開發的生態旅遊，也能發展漁村經濟，繁榮在地觀光。

深澳漁港周邊海域，擁有豐富海洋資源與地形景觀，觀旅局初步針對長年受海蝕風化所形成的奇岩怪石，進行蒐集調查，除了酋長岩、象鼻岩外，還發現像犬隻的造型石，以及蕈狀岩、豆腐岩。

觀旅局指出，基隆鳥會調查發現，國內列為一級保育類動物的猛禽「遊隼」，在北海岸、東北角等地有10個穩定樣區，也確定有一個遊隼巢位就在深澳象鼻岩。

觀旅局表示，深澳漁港設有全長約310公尺的景觀平臺，270度海景視野可遠眺九份山城美景，也增設光雕及造景藝術，當地也有鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等等在地漁港美食，也能輔道年輕人投入在地料理、民宿等。