怒批交通部成「小黃打手」 小客車租賃業揚言街頭抗爭

2019-02-22 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」，規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，明訂必須以日租、時租方式計費，並以1小時為起租時數，租賃業者不滿等於無法再與計程車一樣短程接客，租賃業者今召開記者會怒控交通部袒護計程車，現場也聚集約50名小客車租賃司機，痛批交通部事前毫無溝通，淪為小黃打手，擠壓17萬輛小客車租賃業生存，要求交通部2月底前善意回應，否則將發動大型街頭抗爭。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良表示，交通部還沒發布預告前，計程車業者就搶先在群組大肆宣，他嚴重懷疑公務人員有洩密之嫌，交通部是否為了安撫計程車，來打壓小客車租賃業？但此舉不僅限縮小客車租賃業發展，其實更影響廣大消費者的選擇權益。

林建良說，租賃業與計程車早已經分業管理，計程車是路邊隨招隨停，小客車租賃則是預約載客，以時、日收費，但這個時是時間不是小時，1小時以內短程是經常發生之事，現在限制小客出租賃業只能服務1小時以上的行程，等於8成旅客無法載，幾乎不讓租賃業者生存，交通部應該撤回這個針對性、不公平的運管規則修法。

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋則說，交通部一直都不重視小客車租賃業者，把他們當作次等運輸業，「計程車免繳稅金，我們有繳稅金，為什麼不被重視，難道政府官員都是吃大便，不用領薪水？ 」他認為計程車與小客車租賃業多年來井水不犯河水，交通部卻任由兩邊對打，多元化計程車是失敗的，希望政府不要再節外生枝、製造對立。