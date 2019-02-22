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他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

機場捷運3月起 深夜增開4班往機場班次

2019-02-22 15:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機場服務班次，每晚23點發出原訂末班車之後，將從A1台北車站南下及A21環北站北上各加開2班以機場為終點的加班車，採站站停模式，預計延長服務營運約半小時，讓深夜通勤旅客搭乘機捷或透過高鐵轉乘前往桃園國際機場的時間安排更為彈性，直達美好旅程。

桃捷公司指出，桃園捷運機場出入境旅客搭乘率，從通車初期24%成長至35%，儼然成為機場聯外重要交通工具，三月啟動深夜增開往機場服務班次後，希望更完善接駁高鐵桃園站末班車的中南部往機場旅客，提供中南部出入境旅客，更快捷的機場運輸服務。

目前高鐵桃園站最末2班車到站時間分別為晚上23點23分與23點38分，過去難以轉乘機場捷運到機場搭機，此次機場捷運規畫增開北上2班車，分別為23點22分與23點37分從A21環北站出發前往A12機場第一航廈站，若從高鐵桃園站到站旅客，可順利轉乘機場捷運抵達機場，另南下部分，機場捷運也屆時也將增開23點22分與23點37分從A1台北車站出發前往A13機場第二航廈站班次，共計增開四班次。

桃捷公司指出，機場捷運提供「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能，成功打造北北桃一小時生活圈，營運即將邁向第三年，目前總運量已突破4500萬人次，108年1月平均日運量更攀升至6萬9千人次，並持續穩定成長中，未來將持續提供更多優質多元的搭車選擇。

為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機...
為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機場服務班次。圖／桃園捷運公司提供
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為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機...
為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機場服務班次。圖／桃園捷運公司提供
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為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機...
為更貼近國內外旅客乘車需求，桃園捷運公司今天宣布將從3月1日起，啟動深夜增開往機場服務班次。圖／桃園捷運公司提供
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機場捷運高鐵台北車站
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