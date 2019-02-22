走100公尺都困難 男子罕見兩腿血管栓塞

2019-02-22 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



從商的65歲廖姓男子經常搭機在國內外奔波，他的身體狀況穩定，也沒有慢性病，但抽菸、飲酒的習慣一直無法有效戒除，1年前他開始發現以前可輕易登上的小山丘，變得愈來愈難爬，後來連走路也覺得腳步沉重且小腿痠痛，最後連走100公尺距離都很困難，生活非常不便。

日前他到苗栗市大千綜合醫院醫院心臟內科求診，醫師診斷出他的雙腿都出現血管栓塞，情況相當罕見。

他到大千醫院就醫，心臟內科醫師江佳鴻安排他接受血管電腦斷層檢查，並以口服抗凝血劑治療，電腦斷層檢查發現，他的大腿兩側血管完全阻塞，往小腿的血流都靠細小血管從別的地方接通下來，所以血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，以致出現無法走遠的狀況。

此外，塞住血管的血栓非常厚實，不易穿透及去除，因此江佳鴻會同心臟外科醫師李俊毅一同為廖姓男子手術，2名醫師合作，終於將頑固的硬血栓逐一取出，成功貫通病患腿部雙側血管，也不需要額外進行人工血管繞道手術。

手術完成當晚，廖姓男子已能自行散步超過100公尺距離，後續門診追蹤也能像過去一樣活動，不會有走不動或小腿痠痛問題。

李俊毅表示，腿部血管栓塞常發生在小腿，但雙側同時發生的機率非常少，會發生雙側血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型血塊產生，在心臟跳動過程中掉下來，隨血液流到腳上而卡住，這類型病人大多有心律不整問題，血栓一旦掉落，症狀會很快速出現。