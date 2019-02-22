影／小客車租賃公會痛批Uber條款阻殺生存空間

2019-02-22 14:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



小客車租賃商業公會下午在台北緊急召開記者會，痛批俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第 103 條之 1 強力阻殺小客車租賃業生存空間，不排除發動車輛到交通部或走上街頭抗議。

小客車租賃商業公會全國聯合會痛批交通部程序正義的問題，認為交通部淪為計程車打手，在官方正式發表之前就已私下與計程車業者達協議，但被修法主體的小客車租賃業卻被矇在鼓底，明顯偏袒計程車業。