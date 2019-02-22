癌患常因治療疲憊不堪 奇美發表「丹田溫灸療法」

2019-02-22 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「癌因性疲憊症」是常見且困擾許多癌症病人症狀，會嚴重影響患者生活品質，奇美醫學中心中醫部今天發表「丹田溫灸療法」，可明顯改善病人體力，提升日常生活能力。

奇美中醫部主治醫師任東輝表示，癌症病人必須接受手術、化療、放療、標靶治療、免疫治療等，影響身心，其中「癌因性疲憊症」是癌症病人最常面臨症狀之一，往往對生活造成很大的衝擊。

他說，「癌因性疲憊症」患者會長時間感到疲累或精疲力竭，不會因休息或睡眠獲得改善；高達59-100%的癌症病人會表示疲累，不想活動，對事物沒興趣，心理壓力增加，影響睡眠品質，甚至影響工作。

任東輝指出，臨床證據顯示針灸、穴位按壓、按摩及中藥調理有助於改善癌因性疲憊症，提升生活品質，癌症病人使用中醫藥調理前，需諮詢中醫師的專業建議。

針對癌因性疲憊症，奇美醫學中心中醫部提供「丹田溫灸療法」，使用改良的黃土艾炭溫灸中脘、神闕、天樞、關元等穴位，藉艾炭的熱力溫通經絡，調和氣血，祛寒除濕，功效著重在補虛與養身方面，可明顯改善病人體力，提升日常生活能力。

丹田溫灸療法可以補充元氣，增進腸胃蠕動及消化液分泌，讓食物得到充分的消化吸收，氣血化生來源充足，除了運用在癌因性疲憊症之外，也可以治療消化系統的胃口差、腹脹、噁心嘔吐、打呃；呼吸系統的氣喘、過敏性鼻炎、久咳不癒；婦科反覆白帶、月經不順、長期經痛以及水腫濕氣、膀胱無力、慢性筋骨痠痛等病症。

癌症病人很少主動提及疲憊症狀，所以癌因性疲憊症的問題容易被忽略，無法得到適當處置。台灣癌症安寧緩和醫學會於2015 年進行調查研究，結果顯示高達92%的台灣癌症病人有癌因性疲憊問題，有83%病人曾經嘗試改善疲憊，卻只有約一半的病人主動向臨床醫護人員提及疲憊情形，更有1/4病人是需要有藥物協助治療之中重度疲憊症。

任東輝舉出病案例，一名65歲王姓病患有高血壓及高血脂病史多年，2年前住院健檢發現大腸癌初期，經歷手術及放療、化療後，感覺體力明顯下降，容易疲累，時常需要休息，胃口差，晚上難入眠，睡不安穩，也常因疲累不堪而影響正常生活，須依賴家人照顧。

3個月前王女士至奇美醫學中心中醫部主治醫師任東輝門診就醫，以中藥調養搭配每週3次的丹田溫灸療法，6週後體力明顯進步，疲累感