考生注意！學測下周一公布成績 隔天寄成績單

2019-02-22 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108學年度學科能力測驗考生成績及統計資料將於下周一（25日）公布，成績通知單於26日寄發。大考中心表示，25日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績服務，只要在報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時也提供網路（http://www.ceec.edu.tw/）與電話語音(02) 2364-3677成績查詢服務。

大考中心指出，個別報名者逕寄至考生的通訊地址；集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽代辦報名單位；個別報名者，請以電話02-23661416轉608查詢。申請補發日期自108年2月27日至108年3月4日止，逾期不予受理。

此外，配合108學年度起適用之大學多元入學方案，大考中心不再公布5科總級分人數百分比累計表，但會於2月25日公布成績當日，除了公布各考科五項成績標準和級分人數百分比累計表外，另公布2至4科不同科目組合的累計表，如下：

2科組合：國英；國數；國社；國自；英數；英社；英自；數社；數自；社自

3科組合：國英數；國英社；國英自；國數社；國數自；國社自；英數社；英數自；英社自；數社自

4科組合：國英數社；國英數自；國英社自；國數社自；英數社自