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談地層下陷 李鴻源：未料雲林高鐵區還是下陷6.6公分

2019-02-22 12:23聯合報 記者邱奕能╱即時報導

內政部前部長、治水專家李鴻源今天到雲林，與縣長張麗善及縣府相關局處長，談論縣內濁水溪揚塵及地層下陷，被媒體問及高鐵區地層下陷問題，李說，前瞻計畫「框那麼多錢」，高鐵安全與輕軌比較下，誰輕誰重國民都清楚。

李鴻源表示，過去他在行政院任職時，為了高鐵安全，封掉了千口水井，但今聽聞縣府團隊的論述，他原以為已控制在3、4公分之間，沒想到雲林高鐵區每年地層下陷還是6.6公分。

李鴻源說，高鐵安全受到威脅不只是雲林的問題，縣府屬被動角色，他盼中央能拿出民國100年時的應對高鐵地盤下陷方案，農委會、水利署及相關部會，應更積極來面對問題，他會與水利署釐清細節。

李鴻源指出，面對地層下陷，封掉了千口井，但現在應談農業用水，過去30、40年都在搞休耕，應該談論的是如何釋出農地、改變耕種行為、改變灌溉方式、如何調出20%農業用水。

他進一步說，但這20%用水的帳，不能算在整個台灣上，應是針對高鐵沿線3公里。「從現今來看，當初那筆帳是很清楚，但現今不然」；他認為，這不是水利單位能做到、農委會等都要密切配合。

李說，前瞻計畫「框了那麼多錢」，與其做非優先的事，不如放在影響國民安全的高鐵問題，甚至將它納入前瞻。他相信這跟輕軌相較，誰重誰輕國民都清楚，他相信計畫做出後，關鍵在於農委會，農委會、水利單位及交通單位的密切配合，才能看見曙光。

內政部前部長李鴻源今天到雲林，與縣長張麗善及縣府相關局處長，談論縣內濁水溪揚塵及...
內政部前部長李鴻源今天到雲林，與縣長張麗善及縣府相關局處長，談論縣內濁水溪揚塵及地層下陷。記者邱奕能／攝影
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雲林縣長張麗善聘治水專家李鴻源為縣政顧問。記者邱奕能／攝影
雲林縣長張麗善聘治水專家李鴻源為縣政顧問。記者邱奕能／攝影
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高鐵李鴻源農委會
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