環保署推香品自主管理 業者：檢驗經費在哪？

2019-02-22 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



拜拜是我國的傳統信仰儀式之一，但國內的香品絕大多數都是中國大陸和越南進口，我國雖然訂有香品CNS國家標準，但沒有強制要求必須檢驗。環保署今天召開會議，希望與業者討論出自主管理的作法，共同維護空品安全；業者在會議上表達要回去討論後，提出可行辦法，再跟官方進行討論。

根據統計，國內進口香品占國內市場七成，民國106年進口香品數量為1萬5872公噸，其中中國大陸占73.99%，越南17.63%，但並沒有強制要求業者送驗，只有政府或民間抽檢，根據經濟部標檢局最近一期在雙北採樣，20件抽驗樣本20件合格、但標示都不合格；消基會在民國106年香品標示檢驗， 抽驗10件、9件標示不合格。

管考處長洪淑幸表示，今天只是蒐集業者的意見，希望共同為空品努力；根據環保署的規劃，希望香品品質能自主管理申請審查流程，以產品為單位，業者把文件資料提出來、做文件上的審查，合格頒發使用證明或證明書，後續追蹤查核。

中華民國禮儀用品職業工會全國總工會理事長戴明喜表示，這樣跟業者溝通「這程序就對了」，大家坐下來談，他也提到民國106年傷害已經造成了，燒香引起的空汙僅占0.3%，環保署當時卻想把業者納入空汙法，他覺得受到傷害。

他也提到，過去業者有成立檢驗委員會，但這幾年沒有運作，主要是因為有檢驗的可以賣、不檢驗也可以賣，檢驗一支香要上萬元，那大家為什麼樣去驗。

台北阿文師則提出，大陸越南的香品也有很多是台灣人去設廠賣回來的，他認為，香品自主管理，應該朝向宮壇寺廟自主管理統一採購，香品也可以提升。