雙肩、手痛麻痠 小心頸椎腫瘤壓迫致癱

2019-02-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



來台工作的34歲越籍男子SAM，在傳統產業工廠中擔任作業員，因雙手麻痛、肩膀疼痛，無法抬高雙手，晚上痛麻到驚醒，至彰基神經內科就診，確診為「高位頸椎腫瘤壓迫」。

彰化基督教醫院神經外科主治醫師孫立偉指出，頸椎腫瘤大都為成人周邊神經鞘瘤，大約佔脊膜內腫瘤的25%，絕大多數腫瘤表現為單一發生，在整個脊椎各節段均可發生，40至60歲為發病高峰，男女比率並無差異。

絕大多數神經髓鞘瘤起源於背側的感覺神經根，且常僅生長於脊膜內，如果發生在頸椎，則有三成比例沿著神經根向脊膜外生長，影像檢查顯示出特殊的啞鈴形狀。

SAM從越南到台灣工作已經三年，2018年8月雙肩麻痛，陸續由仲介帶到鄰近工廠的幾間小診所、小醫院就診，症狀不但沒改善，反而越來越嚴重，工作效率不佳，越來越容易累，甚至晚上痛麻到驚醒。

去年底至彰基神經內科就診，經核磁共振（MRI）檢查後，發現高位頸椎第一、二節間長了約3公分腫瘤，為「高位頸椎腫瘤壓迫」，孫立偉說，如不處理，恐有癱瘓風險。隨即安排顯微外科手術，順利切除腫瘤，術後恢復良好，且麻痺症狀獲得明顯改善。腫瘤病理切片後發現是「許旺式細胞神經瘤」，屬於良性瘤，但壓迫到脊髓時，就可能導致癱瘓風險。