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機捷3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」

2019-02-22 11:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為更貼近國內外旅客乘車需求，精進服務品質，桃捷公司將從今（2019）年3月1日起，啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23點末班車後，從A1台北車站及A21環北站各加開兩班（每站皆停）以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及深夜通勤旅客更彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場，直達美好旅程。

桃園捷運機場出入境旅客搭乘率，從通車初期24%一路成長至35%，已成為機場聯外的重要交通工具。啟動深夜「增開往機場服務班次」後，更完善接駁高鐵桃園站末班車之中南部往機場旅客，提供中南部出入境旅客，更快捷的機場運輸服務，讓機場與高鐵藉由機場捷運更緊密連結，大幅提升公共運輸轉運功能。

桃園捷運提供了「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能，成功打造北北桃一小時生活圈，更連結了南來北往的旅客。營運即邁向第三年，在全體同仁努力之下，深得國內、外旅客信賴，總運量已突破4,500萬人次，2019年1月平均日運量更攀升至6.9萬人次，並持續穩定成長中。桃捷公司希望透過深夜「增開往機場服務班次」等更便利的服務，提供旅客更優質多元選擇，歡迎搭機與通勤客多加利用，享受機捷便利服務直達美好生活。

桃捷公司將從今（2019）年3月1日起，啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23...
桃捷公司將從今（2019）年3月1日起，啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23點末班車後，從A1台北車站及A21環北站各加開兩班（每站皆停）以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及深夜通勤旅客更彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場。　圖／桃捷公司提供
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