薄荷菸傷肺…但國內吸菸女性每3人有1人吸加味菸

2019-02-22 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



薄荷菸帶來的肺部傷害比一般菸品更甚，不過這類加味菸品廣受女性與青少年青睞。衛福部國健署最新調查顯示，國內成年吸菸女性選用加味菸的比率有上升趨勢，目前每3名吸菸女性就有1人使用加味菸，國高中職吸菸者則每10人有4人選用，同樣是女孩多於男孩。

國健署的「成人吸菸行為調查」顯示，國內成年男性吸菸率自98年的35.4%降至去年的23.4%，女性的降幅相對不明顯，長期在3.3%至4.3%間起伏變化，直到前年菸稅調漲才降至2.3%至2.4%。

女性吸菸者雖較少，但選用加味菸的比率不僅較男性高，且有上升趨勢，自104年的20.7%上升至去年的33.6%。去年度最新的調查結果顯示，18至24歲吸菸女性選用加味菸的比率為38.2%，30至39歲族群為42.2%，40至49歲族群為29.5%，平均每3名成年吸菸女性就有1人吸食加味菸。

在青少年方面，國高中職吸菸者平均每10人有4人選用加味菸，女孩使用率比男孩高。國中吸菸女孩選用加味菸的比率為48.5%，高於國中男孩的33%；高中職女孩為53.5%，大幅高於男孩的35.4%。

類似現象不僅台灣獨有，《英國醫學期刊》2016年刊登一篇由美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院等單位進行的研究，分析美國2004年至2014年的吸菸情形，結果發現整體吸菸率雖然下降，但薄荷菸的使用率卻悄悄提升，12至17歲與18至25歲兩個族群的薄荷菸吸食率已超越非薄荷菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，國際研究早已指出加味菸是女性與青少年的入門菸，國內女性吸菸率長期以來並無明顯下降，加味菸吸食率還有上升趨勢，顯見現行菸害防制政策有盲點，應盡速修法改善。

對此，國健署菸害防制組組長羅素英表示，106年通過的菸害防制法修正草案擬全面限制加味菸，目前已一讀通過，國健署將持續爭取各界支持修法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康