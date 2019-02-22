他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

2019-02-22 11:39 聯合新聞網 綜合報導



賓士示意圖。 聯合報系資料照片／記者張振群攝影 分享 facebook 買車是許多人出社會工作後的其中一個夢想，但買車容易養車難，更別說是要養一台高貴的名車。一名網友在論壇《mobile01》發文詢問說自己月薪5萬元，想買一台賓士但不知道養不養得起？貼文一出引來網友們熱議，還有許多人都勸退。

原PO表示自己的薪水一個月有5萬元，想買一台賓士，但自己還有房貸要繳，不知道能不能養得起賓士車？因此想詢問網友們的意見。不過這樣的問題立刻遭到打臉，有網友酸說「小孩以後三餐都吃土嗎」、「死心吧」、「不是很辛苦，是超級辛苦！保重」、「月薪5萬買賓士會被笑會被消遣，茶餘飯後被拿來虧」、「這兩年薪資變低，胃口倒是變好了」、「這點數學問題都不會，實在是...」、「自己薪水要怎麼花還要來此問大家的意見」。

也有人給予建議表示「可以，30萬中古賓士很多可選擇，如果真的喜歡，但是生活品質可能會變差。不過開始養車顧車後會發現口袋鈔票越來越少，就知道養車的甘苦了」、「誠心建議不要，我家C200去年被撞，後保桿就兩個淺淺的牌照螺絲孔，原廠修完2萬2500」、「『純』養絕對沒問題，前題是『純』養，也就是車子不是用貸款買的」、「我月收10幾萬的養起來都覺得不太輕鬆了，只是你要考慮到3~4年後，車子殘值很殘酷，能不能接受200萬只能享受幾年而已，而3~4年後又是一場空？」

還有網友分析說「如果是新車，一年養車費用約20萬上下，但是新車折舊高，我自己估算新車前幾年折舊+養車費用一年大約50~60萬，真的想買建議找2015年份的外匯 C300，可以開個2~3年，覺得養不起就賣掉」、「很多人買雙B都是是開3~5年就賣掉啊，然後換新款的車或是升級更高級的車，所以就會把折舊這件事情算在用車成本裡面，如果是打算開10年以上，就不用太在乎折舊這件事情了」