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2019全台花季大爆發 北中南7大精采花季懶人包

2019-02-22 15:46聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

春暖花開的季節，帶著家人一起賞花去！櫻花、魯冰花、木棉花、向日葵、蜀葵花海哪裡賞？全台北中南7大精采花季懶人包，分享最美的花海美景。

2019陽明山花季

陽明山花季從2月中開始到3月份，依序有茶花、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻和杜鵑花隨季節逐漸盛開。除了陽明山花季活動外，今年還有許多好康優惠。

花季時間：2月15日到3月17日

好康：2/17開幕式拍照打卡就送限量便條紙、3/9變裝遊行草山狂歡提供1000本二手好書讓民眾挖寶。3/17草山幻想曲活動拍照打卡送限量杯墊，爬山淨山活動結束亦可獲得限量小盆栽乙個。

大眾交通：搭乘捷運至劍潭站或士林站請轉乘260、紅5；北投站請轉乘230，福林公園地下停車場更提供轉乘公車上山之民眾當日當次停車前3小時免費之優惠措施。

交通管制：

1.上山管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口、上山管制時段則延長為07：00-16：00。

2.下山管制點為陽明路1段43巷口、下山管制時段為14：00-18：00。

3.陽明公園周邊地區道路則分區實施每日管制及例假日管制。

圖片來源／陽明山花季粉絲頁
圖片來源／陽明山花季粉絲頁
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2019白河木棉花季

被譽為世界最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道，目前已盛開，木棉道上的風景美不勝收，且林初埤周邊的風鈴木朵朵盛開，讓人驚豔。

花季時間：2月16日到3月10日的假日

好康：

1.「賞花塗色趣」小活動，在服務台領取「木棉花寶明信片」，現場製作拍照打卡上傳，即可獲限量木棉花筆記本或明信片。

2.228連假期間，白河區公所備有300株苗木免費發送。

3. 攝影大賽最高獎金1萬元

交通管制：

花季假日上午8時至下午6時實施交通管制禁止車輛進入，管制點分別為南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88、89交叉口)，民眾可就近沿著南88、89線路邊停車

圖片來源／白河區公所
圖片來源／白河區公所
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2019戀戀魯冰花季

漫步在茶園間，映入眼簾的盡是目前已經盛開的黃色魯冰花，金黃且耀眼，怎麼拍都像明信片，浪漫滿分！

花季時間：2月9日到2月24日

地點：大北坑社區、三水社區及三和社區

好康：活動期間出示桃園市市民卡，至各店家即享有優惠，如消費送小菜、仙草茶、炸物等。此外，至優惠合作店家完成拍照打卡，於2/16、2/17、2/23、2/24上午9點~下午5點，至市民卡服務棚即可憑市民卡領取精美禮品一份，數量有限，送完為止！

圖片來源／2019戀戀魯冰花粉絲團
圖片來源／2019戀戀魯冰花粉絲團
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2019阿里山森林遊樂區櫻花季

櫻花季往年多在3月開跑，「漫步在雲端的阿里山」粉絲團分享，目前（2/12）粉紅櫻花持續滿開中，預估仍可持續一週左右；粉白色系的櫻花約在一周後進入盛開期。

圖片來源／嘉義林管處
圖片來源／嘉義林管處
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武陵櫻花祭

浪漫粉紅大爆棚！整片粉紅色的櫻花綻放，但每日有進場人數限制，包括住宿遊客1800人，以及一日遊4200人，其中一日遊遊客分為團體票1,000 人及搭乘公共運輸散客 3,200 人。

花季時間：2月7日到2月27日

交通管制：無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

圖片來源／武陵農場FB
圖片來源／武陵農場FB
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台南 唸戀學甲蜀葵花文化節

學甲區公所種植佔地5公頃的蜀葵花，陸續綻放，隨風搖曳花海動人，今年更搭配了仙草花、油菜花、小麥、紅藜等，增添可看度。

花季時間：2月28日到3月31日

地點：學甲區光華里活動中心，學甲區光華里過港子65號。

好康：

1.2月28日活動開幕當天消費滿200元，可體驗免費手工皂DIY，限量100份。

2. 2月28日當場打卡再送蜀葵花杯套一份，限量200份。

圖片來源／蜀葵花季在學甲光華社區FB
圖片來源／蜀葵花季在學甲光華社區FB
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圖片來源／蜀葵花季在學甲光華社區FB
圖片來源／蜀葵花季在學甲光華社區FB
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高雄杉林向日葵花海

目前杉林向日葵第四區8公頃花海花況正美，賞花期限至2月28日，民眾不妨把握春暖花開的好天氣，到此欣賞花海綻放爭艷美景。

圖片來源／葵花迎賓滿杉林粉絲頁
圖片來源／葵花迎賓滿杉林粉絲頁
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【延伸閱讀】

陽明山花季將持續到3/17，親子一同「牽手觀櫻」注意交通管制(詳情入內)

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