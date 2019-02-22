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陽明大學研究證實：薄荷菸致肺部發炎更勝一般菸

2019-02-22 09:46聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣市售菸品超過百款，薄荷口味不在少數。本報系資料照片 本報資料照片
台灣市售菸品超過百款，薄荷口味不在少數。本報系資料照片 本報資料照片
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台灣市售菸品超過百款，當中有不少薄荷口味菸品，過去文獻顯示，在肺阻塞（COPD）患者中，吸薄荷菸者的肺部發炎程度比吸一般菸者更甚，近來國立陽明大學經由細胞及動物實驗證實，這個現象並非肇因於薄荷菸口味好而吸得多，而是薄荷本身帶給肺部的傷害。學者呼籲，主管機關應限制於菸品添加薄荷口味，以保障民眾健康安全。

不過學者說，人體喉部與皮膚的上皮細胞不若肺部上皮細胞脆弱，不易因接觸薄荷引起發炎，不必擔心吃薄荷巧克力、喝薄荷感冒藥水、塗抹薄荷精油等有害健康。

國立陽明大學生理學研究所教授高毓儒說明，薄荷會帶來涼感，是因感覺神經末梢有個名為「TRPM8」的離子通道受到薄荷醇刺激後，允許鈣離子流入細胞內，隨之產生的電流，會活化感覺神經細胞並傳訊至大腦，使大腦產生涼的感知。

近年學界發現，肺部的上皮細胞也有這種薄荷受體。陽明大學針對人類肺部上皮細胞的實驗顯示，細胞會被菸品燃燒產生的氧自由基激活，並誘發細胞內一連串的發炎信號傳遞，進而釋放發炎介質；若是受薄荷菸刺激，薄荷成分還會使「TRPM8」通道的活化加劇，釀成更嚴重的發炎反應。

研究團隊進一步以動物實驗探究，將原本健康的小鼠分成三組，分別讓牠們吸食乾淨空氣、一般菸與薄荷菸，一次打進1.5根菸、產生約750毫升的氣體量，一天吸食兩次。一周後發現，比起吸空氣的小鼠，吸一般菸的小鼠肺部發炎指數超過4倍，薄荷菸更超過6倍；透過顯微鏡觀察肺部組織切片，同樣發現吸薄荷菸小鼠的肺發炎細胞浸潤現象較嚴重。

實驗更觀察到，吸菸小鼠的肺部上皮細胞的「TRPM8」離子通道數量會增加，而吸薄荷菸小鼠增加的數量更多，使得後者受菸霧刺激與發炎的風險大幅提升。

不過，是否可能因為薄荷菸口味好而吸得較多，才導致較嚴重的肺部發炎？研究團隊為小鼠驗血來回答這個問題。

高毓儒說，菸草燃燒過程會產生一氧化碳，進到體內後將與血紅素結合，因此研究團隊比較不同組小鼠血中的一氧化碳濃度，也檢驗尼古丁代謝物可替寧與呼吸道液體中氧自由基的濃度。結果顯示，不同組小鼠吸進的煙霧量幾近相同，因此得以確認吸薄荷菸者有較嚴重的發炎反應，源於薄荷本身帶給肺部的傷害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

患者抽菸大學生
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