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阿嬤拜拜跆腳跨廟門 「啪！」阿基里斯腱竟斷了

2019-02-22 09:43聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名66歲林奶奶，平常待在家帶孫子，每天上市場買菜，鮮少運動習慣，沒想到日前疑似拐到腳拉傷，並未及時就醫，還想去廟裡拜拜保佑拉傷趕快好，一到廟抬起腳跨門檻時、突然聽到「啪」一聲，讓林奶奶痛到無法行走，急診送醫後發現竟是阿基里斯腱斷裂，林奶奶納悶，自己不是年輕人、也沒有激烈運動，「只是走個路怎麼會這樣」。

衛生福利部桃園醫院於骨外科病房服務10多年的副護理長王瓊玉指出，阿基里斯腱是位於腳後跟的跟腱，包括反覆跑步、跳躍等快速改變方向的運動將經常使用，如網球、羽毛球或籃球等，若如果過度使用，可能造成肌腱發炎或退化，嚴重者甚至出現急性傷害，也就是肌腱斷裂。

王瓊玉表示，活動時聽到「啪」一聲，或腳後跟猛然劇痛，腳無法跳動，不能後蹬出力、無力站立，甚至能摸到肌腱斷開後的空隙，恐是阿基里斯腱斷裂，呼籲民眾應盡快求醫治療，且過去多半認為阿基里斯腱斷裂的患者多以年輕人、運動員居多，但老年人亦有機會發生阿基里斯腱斷裂。

王瓊玉指出，阿基里斯腱受傷在理學檢查中，可見到腳後跟肌腱有壓痛、腫脹的情形，而擠壓小腿處時，若腳沒有出現動作，代表肌腱可能斷裂，亦可透過超音波影像，準確判斷肌腱是發炎、退化或是斷裂。

一旦確診為阿基里斯腱斷裂，醫師會視患者的年紀和職業決定合適的治療方式。若患者為年輕人、運動員，或是經常會從事較為激烈的運動者，建議以手術治療為佳，日後再發生斷裂的機率會較低；但針對老年人、運動需求量較小，或是有較多慢性疾病的患者，則建議考慮使用復健方式來治療。

王瓊玉呼籲，不論是老人或運動老手，或是平日缺乏鍛鍊的假日運動員，運動最重要為循序漸進，不宜過於劇烈，亦應避免運動過量；運動前務必要進行充足的熱身運動，以減低受傷的機率。

桃園市一名66歲林奶奶，平時鮮少運動習慣，日前疑似拐到腳拉傷未及時就醫，某日前往...
桃園市一名66歲林奶奶，平時鮮少運動習慣，日前疑似拐到腳拉傷未及時就醫，某日前往廟宇參拜、跨越門檻時，腳後跟阿基里斯腱竟當場斷裂。記者許政榆／攝影
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桃園市一名66歲林奶奶，平時鮮少運動習慣，日前疑似拐到腳拉傷未及時就醫，某日前往...
桃園市一名66歲林奶奶，平時鮮少運動習慣，日前疑似拐到腳拉傷未及時就醫，某日前往廟宇參拜、跨越門檻時，腳後跟阿基里斯腱竟當場斷裂。記者許政榆／攝影
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桃園市一名66歲林奶奶，平時鮮少運動習慣，日前疑似拐到腳拉傷未及時就醫，某日前往廟宇參拜、跨越門檻時，腳後跟阿基里斯腱竟當場斷裂。記者許政榆／攝影
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肌腱患者老年人
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