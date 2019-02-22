大陸冷氣團來襲玉山可能降雪 南投山區防寒害

2019-02-22 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今年暖冬，昨天氣溫還炎熱，但23日又有大陸冷氣團來襲，玉山、合歡山高山也有機會降雪，縣府農業處提醒農友針對栽培作物儘速做好防寒管理措施，以減少災害損失。

南投縣農業處長陳瑞慶說，雖然這兩天氣溫仍有30度，但根據中央氣象局預報，23日大陸冷氣團南下，平地低溫可能下降到12度。山區果樹可能要有防寒準備，仁愛鄉高接梨幼果提早套袋避免寒風影響，寒流來時持續噴水於葉面降低結霜可能性，北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，以減少低溫對新萌枝梢或花朵傷害。

另外，蔬菜栽培區可在田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。幼果期之果菜類可套袋以避免果實直接與低溫接觸。設施蔬菜栽培者，可將側覆蓋降下以提高設施內溫度，待氣溫上升再將塑膠布略掀開以避免溫濕度過高造成病害發生。

南投縣縣是主要茶葉產區，低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋 PE 塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。