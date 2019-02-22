肚子痛忍住不就醫 竟引發腹膜炎導致敗血症死亡

2019-02-22 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市有民眾逢過年期間，誤認吃過多年菜導致肚子痛，因此輕忽未就醫，沒想到隔了幾週越來越痛，掛急診檢查發現竟是腸胃穿孔，醫護人員提醒，長輩若發現腹部疼痛，應遵守4不「不忽視、不拖延、不忍耐、不亂吃止痛藥」，及早就醫配合治療，避免腸胃穿孔找上門。

研究指出，70%以上出現消化性潰瘍問題之個案，以65歲以上老人居多，且人了上年紀後，往往會出現心血管疾病、三高（高血糖、高血脂、高血壓），導致身體循環逐漸變差，循環差除了會出現腦中風，亦有可能造成腸中風，即代表腸子缺血、壞死、穿孔。

衛生福利部桃園醫院第一加護病房護理師黃俊達指出，今年初累積至今已有18位腸胃穿孔病人，其中2名患者還引發腹膜炎，導致敗血症而死亡，尤其不少長輩「很能忍」，等到真的忍受不了才求診，若未妥善處理可能會出現胃、腸穿孔，並出現嘔血、解黑便或鮮血便等問題，嚴重則會出現腹膜炎、敗血症。

其中可能造成消化潰瘍原因，包括幽門螺旋桿菌感染；長期服用阿斯匹靈、類固醇、止痛藥等藥物而破壞胃腸道黏膜，加上胃酸刺激導致潰瘍形成；胃酸、胃蛋白酵素分泌過多或膽汁逆流所致；吸菸尼古丁使胃黏膜血管血流量減少，胃酸分泌增加；不良飲食習慣；壓力過大導致情緒波動，造成胃酸分泌增加且血管收縮，使黏膜更易遭受胃酸及胃蛋白酶分泌傷害，引起消化道受損。