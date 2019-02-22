Uber、計程車之戰升溫 租賃業控交部袒護下午記者會

2019-02-22 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部將明確規範與Uber合作的租賃業者，須以1小時為起租時數，等於無法再與計程車一樣接短程乘客。租賃業者怒控交通部袒護計程車，下午將開記者會，要求交通部撤回修法，否則將再次走上街頭。本報資料照片 分享 facebook

Uber與計程車之戰再起。交通部將明確規範與Uber合作的租賃業者，須以1小時為起租時數，等於無法再與計程車一樣接短程乘客。計程車業者立即取消上街抗爭，租賃業者怒控交通部袒護計程車，下午將開記者會，要求交通部撤回修法，否則將再次走上街頭。

Uber在台灣為求合法化，轉而與租賃業者合作，服務模式與過去白牌車時代類似，只是叫車時與乘客會有一只「租賃契約」。交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，明訂必須以日租、時租方式計費，並以1小時為起租時數。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會昨深夜緊急通知，表示下午將召開「小客車租賃業與資訊平台合作合法權益，誰來保障？」記者會，指交通部修法圖利特定產業，淪為計程車打手。

全聯會表示，交通部不顧業者一再陳情、抗議，在計程車脅迫下預告修法。他們說，這些規定，正是去年11月15日全國小客車租賃上街抗爭，絕對不能接受的，如今，這些他們不能接受的規定，一字不改放入修法條文，還說，全國小客車租賃業及代賃駕駛的怒火，不可遏止。

他們指控，交通部還沒預告修法、還沒發新聞，計程車業者己經人手一份；他們這些被修法的對象卻還蒙在鼓裏，向交通部查詢，還被欺騙沒有這回事。全聯會說，他們受夠了這種為袒護計程車，可以完全不顧小客車租賃業合法權益的主管機關。

他們說，要再次到交通部前抗議，要求交通部撤回修法，否則將再次走上街頭，讓政府知道，台灣汽車運輸業不是只有計程車，還有17萬輛租賃小客車背負數十萬家庭的生計。