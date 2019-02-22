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冷氣團報到！ 氣溫溜滑梯 越晚越冷全台有感

冷氣團發威 吳德榮：玉山、雪山、南湖大山可能下雪

2019-02-22 07:41聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天大陸冷氣團南下，北台灣愈晚越冷，周六下天至周日降雨範圍展至中部，玉山、雪山、南湖大山有機會降雪，合歡山在處降雪的臨界條件。

吳德榮指出，最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，大陸冷氣團逐漸南下，北台灣越晚越冷，今夜都會區降至15度、沿海降至13度左右，晚歸要添衣物；北部及東半部有局部雨。

他說，周六、日中部以北氣溫偏低、整天濕冷，沿海空曠地區將降至12、13度，都會區降至14至16度。南部的雲量也將增多、氣溫稍降、略受影響。下周一氣溫微升、北台灣仍濕冷；中部降雨漸歇，北部及東半部仍有局部雨。

吳德榮表示，過去兩天馬祖頻受到「平流霧」影響，主要成因為暖空氣流經冷洋面，水氣凝結成霧；冬末春初氣團有由東向西或由南向北的分量，暖空氣流向大陸東南沿海冷洋面時，就會有「平流霧」產生，馬祖、金門常受到影響。它不像「輻射霧」，容易受陽光加熱而解消，常得靠乾冷空氣或強風的混合作用才行。他說，由於大陸冷氣團南下，下周二前暫不會有平流霧發生的疑慮。

中央氣象局說，鋒面今天清晨通過之後，白天大陸冷氣團南下，北台灣高溫將剩下不到20度，低溫也僅有14度，感受偏濕冷，花東白天仍有短暫陣雨的機率，氣溫約20至26度。至於中南部在鋒面通過後為多雲、陽光露臉的天氣，高溫仍有28、29度，但夜晚低溫僅17度至19度，溫差較大。

氣象局指出，周末受大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，其他地方是早晚偏冷，低溫約15到18度；降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有短暫雨，中南部在周六晚起亦有局部短暫雨。

氣象局說，下周一冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有局部短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

今年編號第２號中度颱風－蝴蝶，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約3360多公里之海面上，向西北西方向朝日本南方海面移動並持續增強，對台灣的天氣沒有直接影響。

中央氣象局說，白天大陸冷氣團南下，北台灣高溫將剩下不到20度。本報資料照片
中央氣象局說，白天大陸冷氣團南下，北台灣高溫將剩下不到20度。本報資料照片
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冷氣團低溫吳德榮
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