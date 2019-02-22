金庸幼女談父母婚變 媽媽是霍青桐談情輸給香香公主

2019-02-22 03:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



金庸有三段婚姻，四名子女都由第二任太太朱玫所生。朱玫能幹美麗，陪金庸走過創辦明報的艱苦日子，兩人卻不能白首到老。金庸幼女查傳訥，認為母親就是「書劍恩仇錄」裡的霍青桐，漂亮秀美、智計過人，談情說愛卻輸給香香公主。

金庸去年10月辭世，金庸創辦的明報出版社11月出版新書「細味金庸傳奇一生」，邀來金庸好友倪匡執筆撰文悼念金庸，並訪問林燕妮、陶傑、蔡瀾、李純恩、么女查傳訥等26位金庸親友細說金庸逸事。查傳訥在書中談到母親，隱約透露父母婚變原因。

「書劍恩仇錄」是金庸的第一部武俠小說。男主角陳家洛先遇到霍青桐，一見鍾情，卻因誤會她跟女扮男裝的李沅止曖昧，沒有進一步表白。接著他遇上霍青桐的妹妹香香公主，再度一見鍾情，兩人山盟海誓。

許多金庸迷讀到這一段，都認為霍青桐太過聰明優秀，讓陳家洛感到自卑；香香公主智商見識都不如姐姐，是陳家洛可以「掌握」的女子。最後，陳家洛選擇辜負了霍青桐。

查傳訥表示，父親筆下的霍青桐，寫的就是母親朱玫。她形容母親「好叻(能幹)」，上街打扮漂亮、煮飯很好吃、上海菜、廣東菜和西餐都做得一流，工作能幹，「就是太叻了」。「女人可以好叻，但某些東西在男人面前，都要留一留。」