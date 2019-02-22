Uber租賃車 以小時計費 限制短程載客

2019-02-22 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



Uber與租賃業者合作，交通部明訂以一小時為起租時數。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook Ｕｂｅｒ與租賃業者合作，衍生計程車不滿，交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，明訂必須以日租、時租方式計費，並以一小時為起租時數。計程車業者歡呼這是「遲來的正義」，並立即取消原訂二二七上街抗爭；租賃業者則不滿此舉將扼殺與Ｕｂｅｒ合作生機，全台十多萬租賃業抗爭將遍地開花。

租賃業過去未定時數、費率，採提前預約，但與Ｕｂｅｒ合作後，乘客透過App一點，車子很快就到，交部認為已形同巡迴攬客，也威脅計程車生計，計程車業者依舊抗議不斷。

據統計，國內約十五萬輛租賃車，其中六千輛與Ｕｂｅｒ合作。本次修法鎖定這類業者，明文要求不得外駛、排班接客，必須造冊列管駕駛人、車輛資料，並揭露車輛、駕駛人、計費方式；影響最大的，是收費方式必須以日租或時租收費，並以一小時為起租時數，若路程只有半小時、也須依一小時計算，由於Ｕｂｅｒ絕大多數都在都市中短程載客，此次修法形同扼殺Ｕｂｅｒ。

交通部路政司長張舜清表示，新法雖明定一小時為起租時數，但偏鄉、山區等運輸業缺乏，若地方政府另有需求，可報公路總局備查後實施。法規預告兩個月，各界可提供意見。

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋說，租賃業與科技業合作引反彈，政府該管的是科技平台，而不是掐著租賃業的脖子要求就範。