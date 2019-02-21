逾20校學生會挺同婚專法 籲立院遵守釋字748意旨

2019-02-21 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



行政院於今上午公布《司法院釋字第748號解釋施行法》草案條文，包括台灣大學學生會在內逾20所大學學生自治組織發表聲明，認為政院專法「基本上符合大法官釋字第748號之精神與公投結果」，也呼籲各立法委員於立法院會，應恪守大法官釋字第748號的意旨。

聲明表示，樂見行政院對人權價值的堅持，但認為此次草案仍有二點有進步空間，包括：一、同性配偶（草案中稱第二條關係）無法在婚姻關係中共同收養。二、同性配偶得否準用《人工生殖法》之「夫妻」尚有疑慮。

聲明指出，草案之中，同性配偶間除收養他方之血親子女外，仍不得「共同收養」無血緣關係之子女。雖法務部表示，收養並非在大法官解釋範圍之內，且基於兒童權益考量，於草案中排除共同收養。但聲明中仍呼籲立法委員：「當同性配偶撫養、教育子女已無疑義，應也一併承認同性配偶間共同收養子女之權利。」

此外，聲明也表示，《人工生殖法》中，「夫妻」用詞若可被解釋為男男、女女，則女性同志配偶可以借精生育，並視為婚生。聲明也呼籲行政單位應儘速針對《人工生殖法》中有關「夫妻」解釋，做出適用於同性婚姻之函示，並開啟是否開放代理孕母之討論。

聲明表示，草案送出後，下一步將於立法院逕付二讀，並於大會中討論。他們也鼓勵民眾以行動支持挺同的選區立委，並呼籲各立法委員，應遵守大法官釋字第748號的意旨，於立法院協力保障同性婚姻權利。

此外，聲明表示，草案不會是檢視性別關係的終點，例如跨性別者無需接受國家性別檢驗，以確保其結婚權與性別自主權；或是婚姻體制中的不平等，像是現實生活中，孩子多為從父姓，妻從夫居、歸化夫之國籍等，以及同性家庭內的權力關係，包含金錢分配、家務勞動及情緒勞動的分工，皆值得關注。

完整聲明請見：https://www.facebook.com/NTUSA/posts/2344704595550695