好方便！7月1號起航空國內線可用行動裝置報到登機

2019-02-21 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為因應智慧型行動裝置普及，方便旅客以更多元方式報到登機，交通部民航局所屬各航空站已完成國內線電子登機證查驗系統的建置，並將自今（2019）年3月1日起正式上線，同時國內線航空公司也積極配合推動採用電子登機證，最快將自7月1日起，相關航空公司將陸續開放國內線旅客可使用行動裝置辦理報到登機，提升搭機便利性。

民航局指出，日常生活高度電子化，電子登機證的使用已成為趨勢，透過電子登機證系統查驗，對於登機作業效率的提升及航空保安的強化也有助益。民航局自2014年起推動國際線使用電子登機證，成效相當良好，後續繼續推廣至國內線，去年2月率先於台北國際航空站（松山機場）完成國內線電子登機證查驗系統的建置後，去年底已完成其他航空站查驗系統之建置，經試營運確認運作情況正常，將自今年3月1日起正式上線使用。